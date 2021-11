Provincie steekt 100.000 euro in klimaatstraat Nieuwdorp

De Prinses Margrietstraat in Nieuwdorp wordt een klimaatstraat (foto: gemeente Borsele)

Want hoewel de straten an sich worden opgeknapt gaat het volgens provinciebestuurder Jo-Annes de Bat (energietransitie) om het grotere plaatje. "We willen een procesaanpak zien: wat heb je gedaan, wat heb je geleerd en hoe kun je dat delen?" Op die manier hoopt de provincie dat andere gemeenten op basis van de ervaring in Nieuwdorp er ook mee aan de slag gaan. Op de vraag of de provincie dan ook bij andere gemeenten gaat betalen, wilde De Bat niet vooruitlopen. "Dat is voor later zorg."

De Prinses Margrietstraat is aan vernieuwing toe, overmatig regenwater kan bijvoorbeeld niet goed weg. Daarom komt er nu een afvoer naar het dorpsbos. Wateroverlast, droogte en zogeheten hittestress moeten verder worden voorkomen door het aanplanten van meer openbaar groen zoals klimaatbestendige bomen, minder verharding en ruimte voor wateropvang. Daarnaast komt er milieuvriendelijke verlichting op straat en komen er laadpalen.

Enthousiasme

Provinciebestuurder Anita Pijpelink (klimaat) is blij dat het initiatief in de gemeente Borsele enthousiast wordt opgepakt. Toch benadrukt ook zij dat het uiteindelijk gaat om de resultaten: "Je hoopt dat het meetbare effecten krijgt. Dat de inrichting laat zien dat in tijden van hitte er meer verkoeling in het gebied is."