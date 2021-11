Stinkend fruitpakket teruggestuurd naar afzender: 'Dat is de instructie van PostNL'

Winkeleigenaar Frans Lameijn (foto: Omroep Zeeland)

Frans Lameijn had het pakketje vanmorgen nietsvermoedend in ontvangst genomen. Toen was er nog niets mee aan de hand, maar in de loop van de dag werd de geur uit de opslag erger. "Je vraagt je af; is het giftig? Kan het kwaad? Er wonen ook nog mensen boven de winkel."

Drukkend gevoel

Bij Lameijn brak het zweet uit, hij kreeg een drukkend gevoel op zijn voorhoofd en de geur sloeg op z'n adem. "Toen was het tijd om de politie te bellen, want wie weet wordt dit erger."

Met zuurstofflessen kwamen vijf brandweermannen de winkel binnen. Volgens procedure werd de winkel ontruimd, moesten klanten naar buiten en werd een gedeelte van de straat tijdelijk afgesloten.

Postgeheim

Door het postgeheim mag een pakketje ook nooit zomaar worden opengemaakt. Daardoor moest de politie er ook aan te pas komen, om het te openen. "En toen kwam de stinkende aap uit de mouw," zegt Lameijn met een vies gezicht. "Het is écht een smerige lucht. Het leek wel een beetje op de geur van die stinkbommetjes van vroeger, maar dan vijf keer erger."

Een brandweerman neemt het stinkende pakketje mee (foto: AS Media)

Lameijn heeft geen idee of het versturen van een doerian is toegestaan. Bij sommige luchtvaartmaatschappijen is het verboden om de vrucht te transporteren. Vorig jaar werd zelfs een Duits postkantoor ontruimd nadat zes medewerkers onwel waren geworden door een verzonden doerian.

De winkeleigenaar kan er een paar uur na het incident hard om lachen: "Ik ga er vanuit dat de chauffeur en het postsorteercentrum het niet zullen ruiken omdat het pakketje maar kort in hun bezit zal zijn. De geur ga ik in ieder geval nooit meer vergeten."

De doerian staat bekend om z'n stank (foto: ANP)

