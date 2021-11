Adrienne zou haar Zeeuwse familie graag willen opzoeken vanuit Australië: 'Maar ik ga het risico op dit moment niet nemen'

Adrienne vanuit Australië (foto: Omroep Zeeland)

De coronaregels in Australië worden waarschijnlijk vanaf 1 december versoepeld, maar echt veel duidelijkheid is er nog niet: "Het is echt nog koffiedik kijken. De grenzen gaan waarschijnlijk weer een beetje open, maar de grens met West-Australië - waar ik woon - is nog steeds potdicht. Op dit moment zou ik m'n ouders misschien wel over kunnen laten komen, maar dan moet ik goed kijken hoe ze kunnen invliegen. En dat verandert met de dag", vertelt Adrienne.

Weer wat reuring

Ze wacht de nieuwe maatregelen dus af. In de tussentijd heeft ze het druk met haar werk. Deze week ontving ze een schoolklas: "Ik woon vlakbij een mijn. De kinderen hebben de mijn bezocht en op mijn camping geslapen. Dat was heel leuk, zo was er weer wat reuring."

Elke doordeweekse dag spreken wij in de radiorubriek Zeeuw in het buitenland met een oud-provinciegenoot die in een ander land woont over hoe hij of zij de coronacrisis daar ervaart. Adrienne Verburg uit Kortgene ging begin 2016 naar Australië. Een reis was de bedoeling, maar eenmaal in Australië ontmoette ze haar huidige partner en besloot te blijven. Op het moment woont ze op Fraser Range Station in West-Australië, waar ze samen een loonbedrijf, een grote veeboerderij en een camping met restaurant runnen.

Wil je het gesprek met Adrienne beluisteren? Dat kan hieronder!

Adrienne vertelt over de schoolklas die haar camping bezocht