Goedemorgen! Uitspraak Hrieps, visser wordt hotelier en Bergse Diepsluis

Goedemorgen! (foto: Adrie de Willigen)

Vandaag wordt er uitspraak gedaan door de rechtbank in de grote Hrieps-zaak. Bij de overval in mei 2019 werd ruim 400.000 euro buitgemaakt, de dagopbrengst van festival Hrieps. Zes mannen staan terecht, twee andere verdachten komen later voor de rechtbank.

Visser wordt hotelier

Jaap Klijn was 37 jaar lang visser, maar heeft sinds kort het roer drastisch omgegooid. Hij runt samen met zijn vrouw Hotel de Zwaan in Schoondijke. Toch was het niet altijd zijn droom om een hotel te runnen: "Een vriend van ons zei dat we nu eindelijk onze droom zouden gaan waarmaken. Het staat mij niet bij dat we dat ooit zo gezegd hebben. En zo zie ik het eigenlijk ook niet."

Hotelier Jaap Klijn pakt een kamersleutel (foto: Omroep Zeeland)

De capaciteit van de Bergse Diepsluis bij Tholen is veel te beperkt. Dat zegt het Watersportverbond. De organisatie pleit voor verlenging van de sluis. Met het project is al gauw zo'n tien miljoen euro gemoeid.

Ongenoegen over balkons

De slechte staat van de balkons in Middelburg is al lange tijd punt van discussie. Woongoed Middelburg moet driekwart miljoen euro bij elkaar krijgen om alle balkons van vier flatgebouwen in Middelburg veilig te maken. Een gedeelte van dat geld moet komen van mensen die een appartement in de flats hebben gekocht van de woningbouwvereniging. Maar die zeggen niet op de hoogte te zijn geweest van de slechte staat van de balkons en leggen de verantwoordelijkheid bij Woongoed.

Watersporters moeten geduld hebben als ze door de Bergse Diepsluis willen (foto: Anusjka Martens, Objectivo Fotografie)

Het weer

Het is een overwegend bewolkte dag en het is nevelig, lokaal komen vanochtend ook dichte mistbanken voor en de temperatuur ligt rond 7 graden. Vanmiddag kan de zon plaatselijk doorbreken en de maximumtemperatuur is zo'n 8 graden. Er is vandaag een zwakke zuidelijke wind, soms is het ook windstil. Vanavond kan het opnieuw mistig worden, komende nacht is er vanuit het noordwesten kans op regen en motregen.