Van de visserij naar een hotel met vijftien kamers: 'Je bent toch niet gek?'

Een Belgisch stel komt de lobby binnengelopen en krijgt de sleutel van hun kamer. Jaap Klijn: "Het is leuk om mensen te kunnen ontvangen. Kommy is dat gewend omdat ze op een camping werkte. Voor mij is dit allemaal nieuw, maar je moet natuurlijk wel redelijk sociaal zijn om het te kunnen." Jaap was tot voor kort visser. Maar liefst 37 jaar voer hij op zee. En nu werkt hij dus aan wal.

"Je bent toch niet gek?"

"Eigenlijk wilden we een Bed and Breakfast bij ons huis in Ouddorp beginnen, maar dat bleek toch lastig. Uiteindelijk zijn we rond gaan kijken en kwamen we dit tegen. Eerst zei ik tegen Kommy: "Je bent toch niet gek! Vijftien kamers heeft dit hotel. Dat is best wel veel als je eigenlijk een B&B zoekt, maar toch beviel het ons goed en toen ging het snel. We hebben twee keer gekeken, op 1 september getekend en 's middags kwamen de eerste gasten al."

Door dit werk kan Klijn meer bij zijn familie zijn (foto: Omroep Zeeland)

Schoondijke ligt dicht bij Breskens dus het water is nooit ver weg. Terwijl Jaap naar de bijna verlaten haven van Breskens staart denkt hij terug aan zijn oude werk: "Het blijft altijd trekken. De geur van de zee is genieten. Maar ik denk niet dat ik het varen ga missen. Het is een hele bewuste keuze geweest. Ik ben altijd van zondagavond tot vrijdag weggeweest. Mijn gezin moest het altijd zonder mij doen. Dat wilde ik niet meer. Ik wilde meer kwaliteit van leven en meer tijd thuis. Dat krijg ik nu."

Vrij leven

Toch zullen er wel momenten zijn die Jaap Klijn gaat missen: "Soms zat je op het schip naar de horizon te staren. Dan was er niets dan water. Dat is heel mooi. En het is natuurlijk een heel vrij leven met de natuur om je heen. Daar zal ik nog wel eens aan terugdenken. Nu zit ik meer bij mijn familie op de lip. Dat zal wel even wennen worden", lacht hij.