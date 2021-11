Eigenaren appartementen willen niet meebetalen aan renoveren balkons: verborgen gebrek

"Dit is duidelijk een zaak van 'verborgen gebreken", laten diverse kopers van appartementen weten. Een van die kopers, Thijs Malcorps, laat het bouwkundig rapport zien dat is opgemaakt: "Hier wordt de staat van het balkon niet genoemd", zegt hij. "Maar met de kennis van toen had dit meegenomen moeten worden."

Hij duidt daarbij op het feit dat sinds 2011 duidelijk is geworden dat sommige flatgebouwen problemen ondervinden met de balkons, tot instorten toe. De flats aan de Nassaulaan vallen voor een deel in de risicogroep, maar niet voldoende om aan de inspectieplicht te moeten voldoen, volgens woningbouwvereniging Woongoed.

Theoretisch onderzoek

Woongoed liet in 2017 wel een theoretisch onderzoek doen, op basis van de tekeningen. Daar werd volgens de woningbouwvereniging niets alarmerends gevonden. Maar in 2020 werden alle balkons halsoverkop gestut toen bleek dat op verschillende plekken de veiligheid in het geding was. Na een complete controle werd besloten dat alle balkons gerenoveerd moeten worden.

Renovatie kost driekwart miljoen euro

De begroting voor die klus komt volgens Woongoed op 786.000 euro. Een groot gedeelte neemt Woongoed voor de rekening, maar de rest moet vanuit de Vereniging van Eigenaren (VvE) komen. In die vereniging zit Woongoed zelf met 52 appartementen en 36 mensen die een appartement gekocht hebben. Die laatsten moeten nu volgens de begroting die is opgesteld 1.500 euro per appartement bijdragen. Hoewel dat niet voor iedereen blijkt te gelden.

Al deze balkons moeten gerenoveerd worden (foto: Omroep Zeeland)

Een van de kopers die nog maar een tijdje geleden een appartement heeft aangeschaft, laat weten dat er in het koopcontract is opgenomen dat Woongoed voor haar wél de eenmalige bijdrage vergoedt: "Anders had ik nooit de koop op deze manier geaccepteerd", zegt ze. Maar voor Wouter Gillissen, die tien maanden voordat de slechte staat van de balkons bekend werd een appartement kocht, wordt geen uitzondering gemaakt. "Dat vind ik niet kloppen", zegt Gillissen. Ook hij vindt dat Woongoed tekort is geschoten door in 2017 alleen een theoretisch onderzoek te doen.

Geen commentaar tot na de vergadering met VvE

Op 29 november komt de Vereniging van Eigenaren bij elkaar om over de zaak te spreken. Woongoed heeft met 52 stemmen een ruime meerderheid in de vereniging en zou in theorie dus de voorstellen er doorheen kunnen drukken. Of ze dat gaan doen is niet duidelijk. Alle vragen over de kwestie worden niet beantwoord totdat de vergadering heeft plaatsgevonden.

Lees ook: