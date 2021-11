Regenboogambassadeurs Kapelle krijgen tegenslag uit christelijke hoek: 'Dat komt wel even binnen'

Regenboogambassadeurs François (links) en Maxim deze zomer, met de Regenboogvlag. In het midden wethouder Annebeth Evertz. (foto: Omroep Zeeland / SOB)

Ondanks de kritiek vanuit de kerkgemeenschappen, wil wethouder Annebeth Evertz (PvdA) haar LHBTI-beleid voortzetten. "Als het virus ons niet inhaalt", zegt ze, want door de coronacrisis komt van de uitvoering vooralsnog weinig terecht.

Kapelle heeft een uitvoeringsplan LHBTI-beleid op de plank liggen dat door de coronacrisis maar gedeeltelijk is uitgevoerd. Zo is er nog weinig terecht gekomen van een voorlichtingscampagne op de scholen. "De uitvoering hiervan ligt bij de GGD en deze heeft nu de handen vol aan de bestrijding van het coronavirus", zo verduidelijkt de wethouder de vertraging.

Taak van school én ouders

VVD-raadslid Tiny van Loon-Noussen vindt het jammer dat een dergelijk beleidsplan in Kapelle nodig is. Acceptatie begint op school maar ook bij de ouders, stelt ze. "Zo groeit straks een tolerante nieuwe generatie op." Marc van Opstal (D66) is geschrokken van de mail die de twee Regenboogambassadeurs hebben ontvangen. Hij vraagt wethouder Annebeth Evertz of zij "intolerant tegenover intolerantie" wil zijn en ingrijpt.

Regenboogambassadeurs Deze zomer kwamen de ambassadeurs in het nieuws, nadat de gemeente aanvankelijk hun identiteit geheim wilde houden. Uiteindelijk zijn ze alsnog in de openbaarheid getreden. Maxim en François zitten nog steeds in de opstartfase van hun nieuwe functies. De ambassadeurs willen kennismaken, netwerken en overleggen met maatschappelijke vertegenwoordigers in Kapelle om zo een vertrouwensband op te bouwen.

Dat gaat ze niet doen, zo blijkt uit het raadsdebat. "Hoe hard het ook is, mensen hebben het recht om vanuit een geloofsvisie op een bepaalde manier tegen seksuele geaardheid van hun kerkleden aan te kijken", verzucht ze. Intolerant is ze wél voor bedreiging, geweld en agressie - want dáár ligt voor haar de grens. "We blijven praten en overleggen. Dat is wat we kunnen doen."

Symboolpolitiek

Niet alle raadsleden zijn te spreken over het beleidsplan. Jordy van Leeuwen (Gemeentebelang) vindt het zelfs een slecht plan, omdat een duidelijke start en een doelstelling ontbreekt. "We doen maar wat. Daar bereik je niets mee", zegt hij. Voor hem is de beleidsnota niet meer dan symboolpolitiek.

"Verdraagzaamheid groeit niet aan een vlaggenstok", merkt hij schamper op, verwijzend naar het jaarlijks hijsen van de Regenboogvlag op Coming Out Day. Ook de SGP heeft weinig op met LHBTI-beleid. "We waren tegen en dat zijn we nog steeds", zegt Henk Keurhorst. En daar laat het staatkundig gereformeerd raadslid het verder bij.

"Heel moedig dat jullie hier staan"

De fractie van D66 wil weten wat nu het uiteindelijke doel is van de twee ambassadeurs. Voor de ambassadeurs is dat lastig om te benoemen. "Al zouden we maar vijf mensen kunnen helpen, dan hebben we al veel bereikt", zegt Maxim.

Ambassadeurs Maxim en François konden gisteren tijdens de raadsvergadering, ondanks de kritiek uit verschillende hoeken op het beleid, op complimenten rekenen. "Heel moedig dat jullie hier staan", aldus Pierre Kruizinga (ChristenUnie). Andere raadsleden knikten instemmend.

Dit is een bijdrage van Streekomroep De Bevelanden.