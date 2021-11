Celstraffen tot vijf jaar voor betrokkenen overval Hrieps

2,5 jaar na de overval doet de rechtbank uitspraak in de Hrieps-zaak (foto: Omroep Zeeland / ANP)

Een 26-jarige man uit Middelburg en twee mannen (24) uit Vlissingen en Bergen op Zoom moeten 4 jaar en 10 maanden de gevangenis in. Een 35-jarige man uit Kapelle is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4,5 jaar. Een 50-jarige man uit 's-Heer Arendskerke werd vrijgesproken, dat is gelijk aan de eis. Zes mannen stonden terecht, twee andere verdachten komen later voor de rechtbank.

Op zondag 12 mei 2019 werd een woning in Grijpskerke overvallen. Terwijl een 73-jarige vrouw en haar kleindochter lagen te slapen, werd een stoeptegel door het raam van de voordeur gegooid. Drie gemaskerde mannen, waaronder één met een stok, drongen het huis binnen. Vervolgens werd de dagopbrengst van festival Hrieps weggenomen.

Naast de gevangenisstraffen moeten de mannen een schadevergoeding van bijna 370.000 euro betalen. Dat bedrag bestaat uit onder andere de gestolen dagopbrengst van Hrieps, die is naar schatting 362.980 euro, en een schadevergoeding van 2.000 euro aan de vrouw die midden in de nacht werd overvallen.

De rechtbank kan niet met zekerheid vaststellen welke rol de verschillende mannen precies hadden. Wel is duidelijk dat er een nauwe en bewuste samenwerking is geweest tussen de vijf personen die vandaag zijn veroordeeld. Volgens de rechtbank was er een vooraf gemaakt plan waarvan iedereen op de hoogte was.

Tenten op het terrein van Hrieps in 2018 (foto: Rianne Lous)

De rechtbank heeft verschillende straffen opgelegd. Omdat de zaak voor drie verdachten lang bleef liggen, kregen zij een strafvermindering van twee maanden. Eén betrokkene had daarnaast geen recent en relevant strafblad, waardoor zijn straf lager uitviel.

Tijdens de inhoudelijke behandeling van de zaak op 20 oktober eiste het Openbaar Ministerie (OM) celstraffen van vijf jaar voor vier mannen. Tegen een vijfde man werd een celstraf van vierenhalf jaar geëist.

'Voor de kick'

De officier van justitie omschreef de overval tijdens de zitting als verwerpelijk en crimineel. "Voor de kick en het lekker snel kunnen opmaken van een leuke stapel geld zonder dat je er voor hoefde te werken, waren de daders van deze overval bereid mensen, die hun hart en ziel in een festival staken, emotioneel en financieel te benadelen", zei ze.

De advocaten van de mannen vroegen toen stuk voor stuk om vrijspraak van hun cliënten, omdat volgens hen helemaal niet te bewijzen is dat hun cliënten iets met de overval te maken hebben. Twee belangrijke getuigen in het dossier vindt de verdediging niet betrouwbaar. Die getuigen waren eerst zelf ook verdachte in de zaak en zouden hun verklaringen vaak hebben veranderd. Daarnaast vinden de advocaten dat de bewijzen te dun zijn.

