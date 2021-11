Helft van Orionis-cliënten moet uitstromen bij sociale werkvoorziening

Cliënten voeren verschillende soorten werkzaamheden uit bij Orionis. (foto: Omroep Zeeland)

Orionis in Vlissingen biedt werk, begeleiding en scholing voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zoals dat heet. Dat kan zijn omdat ze een handicap hebben of bijvoorbeeld langdurig werkloos zijn geweest. De werkvoorziening neemt opdrachten aan van bedrijven, die ze vervolgens door cliënten laat uitvoeren. Dat werk loopt uiteen van groenvoorziening tot onder meer montage- en inpakwerk.

Miljoenen euro's bijpassen

De afgelopen jaren moesten de drie betrokken gemeenten Vlissingen, Middelburg en Veere miljoenen euro's bijpassen, omdat Orionis verliezen maakte. "Dat kwam omdat opdrachten van bedrijven te goedkoop zijn aangenomen en dus te weinig opbrachten", zegt Stroosnijder. Onderzoek naar de gang van zaken bij Orionis wees uit dat een deel van de cliënten geschikt was voor een 'gewone' baan. "Veel cliënten willen zelf ook verder kijken. Ze voelen dat er de afgelopen jaren te weinig in ze is geïnvesteerd."

Begeleiding

Volgens Stroosnijder blijven de cliënten 'mensen met een rugzakje' , maar kunnen ze met de juiste begeleiding toch aan de slag bij de overheid of in het bedrijfsleven. Dat zou juist nu kunnen, omdat er veel vraag is naar arbeidskrachten. "Je moet ook de werkgevers begeleiden, dat ze niet té hoge verwachtingen hebben van onze mensen. Maar de werkgevers krijgen veel van ze terug qua inzet en betrouwbaarheid."

Wethouder Sem Stroosnijder van de gemeente Vlissingen (foto: OZ)

Nu heeft Orionis nog 576 cliënten. Door grote vraag naar personeel op de arbeidsmarkt, zullen sowieso cliënten aan de slag kunnen bij overheid en bedrijfsleven. Daardoor zal Orionis in 2025 naar verwachting nog maar 450 cliënten tellen. Het is de bedoeling dat zeker de helft van hen weggaat bij Orionis.

Groen, geel of rood

Er blijft een groep over van ruim 200 cliënten, voor wie een baan buiten de beschermde werkplaats te hoog gegrepen blijft. Toch zal ook hun werk veranderen, schetst Stroosnijder, al betekent dat volgens hem niet dat automatisch het tempo omhoog gaat, of de werkzaamheden ingewikkelder worden. "Het is vaak een kwestie van efficiëntie. Zo hebben sommige mensen moeite met het lezen van cijfers op weegschalen. We hebben nu weegschalen gemaakt waar je een kleur te zien krijgt: groen, geel of rood. Dan kunnen ze op een eenvoudige manier zien, wanneer het goed is."