Man verhuurde schuur, maar wist naar eigen zeggen niets van cocaïnewasserij

De boerenschuur aan de Molenweg in Oud-Vossemeer waar een synthetisch drugslab werd ontdekt. (foto: HV Zeeland)

De officier vergeleek deze zaak met een cocaïnewasserij die in 2020 werd ontdekt in een manege. De advocaat van de verdachte wees de rechtbank op een andere, volgens hem veel meer, vergelijkbare zaak. Die diende in januari van dit jaar in Middelburg. Daarbij werd die verdachte, die ook een schuur beschikbaar zou hebben gesteld, vrijgesproken.

Omgevallen boom

De cocaïnewasserij werd op 6 juni 2019 per toeval ontdekt. Door een zomerstorm was een boom in de buurt van de schuur over de weg gevallen. Tijdens het opruimen merkte een medewerker van het waterschap, dat er uit de schuur een bijzondere geur kwam. De politie kwam poolshoogte nemen en troffen in de schuur een grote, professionele cocaïnewasserij aan.

De verdachte zei het huis met de schuur vanaf april te hebben gehuurd van een vriend. Hij wilde er zijn toenmalige, nog getrouwde, vriendin ontmoeten en dat verborgen houden voor de buitenwereld. De verdachte lag op dat moment ook nog in scheiding en woonde in Sint Philipsland.

Autobrug

Vervolgens werd hij ergens in mei 2019 benaderd door een man die een autobrug wilde huren, die in een deel van de schuur stond. De naam van die persoon wist de verdachte niet.

Erg verdacht allemaal, volgens de officier. Hij vond het kwalijk dat de verdachte blijft ontkennen, geen spijt betuigt en bereid is de cel in te draaien voor wat een ander gedaan heeft. Deze vorm van ondermijning is een steeds groter probleem, aldus de officier.

Geen DNA aangetroffen

De advocaat van de verdachte wees er nogmaals op dat er geen DNA is aangetroffen van zijn cliënt in het drugslab en dat zijn cliënt echt van niets wist.

De rechtbank doet op 8 december om 12.30 uur uitspraak.