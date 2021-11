Oude wijn in nieuwe zakken: verhalen over de Zeeuwse wijnhandel

Gerard van Keken overhandigt het boek aan wethouder Johan Aalberts (foto: Veronica Frenks)

"Man, man, man wat een werk", zegt Van Keken over het boek dat hij samen met Veronica Frenks (Museum Veere) redigeerde. Met achttien andere personen een boek schrijven is niet niks. Maar het boek is daar nu: 'Van Oxhoofd tot Kattekop, geschiedenis van de Zeeuwse wijnhandel'. Een boek over de rijke geschiedenis van de Zeeuwse wijnhandel, dat al in de dertiende eeuw booming business was. Het boek is vernoemd naar de oude maateenheid oxhoofd, dat ongeveer 230 liter is. En de kattekop, wat dan weer een ouderwetse ajuinfles is.

Van Keken ontdekte bij toeval dat er veel wijn werd verscheept toen hij onderzoek deed naar de identiteit van Arnemuiden. "Op afbeeldingen van Arnemuiden staan altijd veel schepen. Ik vroeg mij altijd af wat er in het ruim van die schepen lag", zegt hij. "Als je dan onderzoek doet, kom je er bij flarden achter dat het wijn is."

Veel geld verdiend

Tussen de dertiende en de zeventiende eeuw werd er veel wijn gehandeld in de provincie. Alleen tussen 1519 en 1520 werden er ruim 9.000 vaten verscheept in Arnemuiden. "Arnemuiden was destijds populair door zijn geografische ligging. Het middelpunt van Europa, kun je het wel noemen. In de luwte, uit de wind", Van Keken vergelijkt het met het Suezkanaal. Een goede stapelplaats, waar ze destijds veel geld mee hebben verdiend.

Niet alleen Arnemuiden, ook Middelburg werd een belangrijke plek voor de wijnhandel. En dat is nog steeds terug te zien in het straatbeeld. "De Oostkerk in Middelburg had niet gebouwd kunnen worden zonder de accijnzen op wijn en bier."

"Weergaloze foto's"

De foto's in het boek zijn gemaakt door fotograaf Ruden Riemens. "Weergaloze foto's", zo noemt Van Keken het. Het was volgens hem wel ingewikkeld om de foto's te maken. "Het zijn vooral museumitems en de fotograaf wilde de objecten in zijn studio fotograferen, je snapt wel dat dat wat voeten in de aarde had."

Zeeland heeft een rijke geschiedenis als het gaat om wijnhandel.