Aantal coronabesmettingen stijgt voor het eerst boven de 800, Tholenaar overleden

(foto: Omroep Zeeland)

Het hoogste dagcijfer is vandaag voor Terneuzen: 127 nieuwe besmettingen in één etmaal. Dat is niet het Zeeuwse record, want dat werd afgelopen vrijdag gevestigd in Goes toen de teller daar tot 138 kwam. Vlissingen (94) en Middelburg (92) bezetten de tweede en derde plaats in de provincie.

Per gemeente, absoluut

za 20 nov zo 21 nov ma 22 nov di 23 nov wo 24 nov Borsele 24 38 42 27 42 Goes 37 60 88 77 87 Hulst 35 69 39 43 63 Kapelle 25 6 32 28 29 Middelburg 65 65 68 86 92 Noord-Beveland 8 4 19 6 11 Reimerswaal 12 21 43 50 39 Schouwen-Duiveland 44 57 39 37 70 Sluis 27 40 44 18 41 Terneuzen 49 79 102 84 127 Tholen 33 45 64 44 84 Veere 21 45 33 31 37 Vlissingen 50 81 60 61 94 totaal Zeeland 430 610 673 592 816

Door het uitzonderlijk hoge dagcijfer van 816 is nu ook het relatieve Zeeuwse cijfer (aantal besmettingen per 10.000 inwoners) voor het eerst boven de twintig uitgekomen. Om precies te zijn: er zijn in één etmaal 21,1 besmettingen per 10.000 Zeeuwen geteld. De grootste brandhaard is vandaag Tholen: 31,9 besmettingen per 10.000 inwoners.

Per gemeente, per 10.000 inwoners

za 20 nov zo 21 nov ma 22 nov di 23 nov wo 24 nov Borsele 10,5 16,6 18,4 11,8 18,4 Goes 9,5 15,4 22,6 19,8 22,3 Hulst 12,7 25,0 14,2 15,6 22,9 Kapelle 19,2 4,6 24,6 21,5 22,3 Middelburg 13,2 13,2 13,8 17,5 18,7 Noord-Beveland 10,5 5,2 24,9 7,9 14,4 Reimerswaal 5,2 9,2 18,8 21,8 17,0 Schouwen-Duiveland 12,9 16,7 11,4 10,8 20,5 Sluis 11,6 17,2 18,9 7,7 17,6 Terneuzen 9,0 14,5 18,7 15,4 23,3 Tholen 12,5 17,1 24,3 16,7 31,9 Veere 9,6 20,6 15,1 14,2 16,9 Vlissingen 11,2 18,2 13,5 13,7 21,1 totaal Zeeland 11,1 15,8 17,4 15,3 21,1

De zevendagtrendlijn in Zeeland blijft in alle regio's gestaag omhoog lopen. Deze lijn wordt berekend door elke dag de nieuwe besmettingen van de afgelopen zeven dagen bij elkaar op te tellen. Zo wordt voorkomen dat je naar incidentele pieken en dalen in de cijfers kijkt.

Ook landelijk is er een dagrecord aan positieve coronatests gemeld: 23.789. Het demissionaire kabinet houdt aanstaande vrijdag weer een persconferentie over de coronasituatie en eventuele nieuwe maatregelen. Dat is een week eerder dan gepland.