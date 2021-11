Organisatie Hrieps denkt dat gestolen geld nooit meer terugkomt

Organisator Hugo Kramer verwacht dat het geld dat tijdens de beruchte overval is buitgemaakt nooit terugkomt. (foto: Omroep Zeeland)

Op de dag van de uitspraak prijst Hugo Kramer de inzet van politie en justitie. "Na heel veel werk zijn we er blij mee dat ze dat voor elkaar hebben gekregen." Vijf mannen die betrokken waren bij de Hrieps-overval in mei 2019 zijn vandaag veroordeeld tot celstraffen van 4,5 tot 5 jaar.

Tijdens de inhoudelijke behandeling vroeg Hrieps 386.000 euro terug. Dat geld is verdiend met de verkoop van munten en kleding op het festivalterrein. De moeder van organisator Hugo Kramer, die thuis werd overvallen, vroeg een schadevergoeding van 2.000 euro. "We zijn volledig geruïneerd door de gewelddadige roversbende", zei Hugo Kramer twee weken geleden geëmotioneerd.

Lege handen

Vandaag realiseert Kramer zich echt dat het festival met lege handen staat. Weliswaar oordeelde de rechter dat het gestolen geld terugbetaald moet worden, maar daarmee is niet gezegd dat de daders dat daadwerkelijk zullen doen. "Het probleem is dat ze het geld hebben meegenomen en wij krijgen dat niet terug, dat is onderkend."

Op zondag 12 mei 2019 werd een woning in Grijpskerke overvallen. Terwijl een 73-jarige vrouw en haar kleindochter lagen te slapen, werd een stoeptegel door het raam van de voordeur gegooid. Drie gemaskerde mannen, waaronder één met een stok, drongen het huis binnen. Vervolgens werd de dagopbrengst van festival Hrieps weggenomen. Het gestolen geld ging vermoedelijk op aan de aanschaf van een Mercedes, het aflossen van een schuld aan verzekeraar CZ, een vakantie naar Spanje, een hotelovernachting in het Amsterdamse Hilton, een Breitling-horloge en een gift aan een kennis.

Omdat Hrieps een stichting is kan het gestolen geld niet toegewezen worden. Bij een toewijzing betaalt de Staat het slachtoffer de schadevergoeding en probeert het daarna weer op de dader te verhalen. Maar die regeling is niet beschikbaar voor een stichting. Kramer: "Het komt niet terug."

'Kans dat we een euro terugzien is zo goed als nihil'

En daar is de organisator boos over. Het steekt hem dat enkele verdachten voor andere vergrijpen waren veroordeeld, twee dagen voordat de overval op Hrieps werd gepleegd. Zij waren op vrije voeten. "Dat allemaal bij elkaar is onrecht", zegt Kramer. "We hebben diverse slachtoffers gesproken van deze veroordeelden, de kans dat we er een euro van terugzien is zo goed als nihil."

Hoe moet het nu verder met Hrieps? Kramer: "We zitten in de covidsituatie, het is maximaal ellende." De organisatie put hoop uit de trouwe achterban van bezoekers en donateurs. "Er zijn veel mensen die ons steunen. Zodra het kan gaan we weer opstarten."

Luister hier naar het gesprek met Hugo Kramer:

Hugo Kramer denkt na de overval geen geld terug te zien

