Ludieke APK moet zorgen voor toekomstbestendigheid in coronatijd

Dockwize is een organisatie die innovatieve ondernemers helpt en deze keer doen ze dat door tips te geven aan bedrijven hoe ze in coronatijd hun bedrijf toekomstbestendig kunnen maken. "Denk bijvoorbeeld aan je financiële huishouding op orde hebben. Weet wat erin en eruit gaat en vooral wanneer zodat je nooit afhankelijk bent van je boekhouder of accountant om te weten hoeveel vaart je moet maken met een aantal zaken. Dat is het belangrijkste", zegt businesscoach Imro Wong.

Tweede kans

Bedrijven die zich hebben opgegeven voor de eerste editie kunnen zich nu ook weer inschrijven. "We hebben gemerkt dat er behoefte was vanuit de aangemelde bedrijven van vorig jaar voor een vervolg. Zij gaven zelf aan dat ze meer aan hun toekomstbestendigheid wilden werken en dus hebben we deze tweede ronde in het leven geroepen", zegt communicatiespecialist Arieke van Liere. "We zitten ruim anderhalf jaar in de coronacrisis en wellicht is er daardoor wat veranderd aan het ondernemersplan of de strategie. Wij willen alle ondernemers die daar behoefte aan hebben helpen deze twee onderdelen beter te ontwikkelen."

Het team van Dockwize staat klaar om bedrijven toekomstbestendig te maken (foto: Omroep Zeeland)

In totaal kunnen er per keer zes auto's in de loods terecht. Op de grond staan gele vakken getekend waar de auto's in kunnen parkeren. Vervolgens loopt een businesscoach naar de auto toe om een plan op te stellen. Het gesprek duurt ongeveer een half uurtje, daarna is het aan de ondernemer om te beslissen of die verdergaat met het traject. "Ik zou er wel mee aan de slag willen gaan om support te ontvangen, een praatje te maken en ondersteuning te krijgen in het algemeen", vertelt ondernemer Jerom Pieters van het bedrijf DTeC.

SOS programma

Het traject heet het 'SOS programma', dat staat voor snel ondernemers support. Honderd ondernemers kunnen zich hier gratis voor aanmelden en aan de hand van de hulp die ze nodig hebben wordt er gekeken naar hoe lang het project gaat duren. "Dat kan variëren van vijf tot tien weken. De gesprekken vinden geheel online plaats", aldus Wong. Bedrijven die dreigen om te vallen worden binnen vierentwintig uur benaderd, de overige bedrijven gaan volgende week donderdag van start met de intakegesprekken.

Lees ook: