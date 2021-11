Goedemorgen! Scholen staan op breken, transgenderkip overleden en start boosterprik

Meer dan honderd bewoners zijn besmet geraakt (foto: ANP)

Vandaag wordt de eerste boosterprik gezet in de Zeeuwse verpleeg- en verzorgingshuizen. Mensen van 60 plus krijgen de komende maanden een boosterprik. Een boostervaccinatie is een extra vaccinatie bovenop de eerdere basisvaccinatie(s). Dit is op advies van de Gezondheidsraad. Volgens de Gezondheidsraad werken de vaccins nog altijd zeer goed tegen zware infecties en ziekenhuisopnames, maar zijn er aanwijzingen dat de effectiviteit van de vaccins bij 60-plussers minder wordt.

Pim van Kampen van CPOZ (foto: omroep zeeland)

Op basisscholen is de situatie 'nijpend', zegt Pim van Kampen van de Coöperatie Primair Onderwijs Zeeland, de CPOZ. Vrijdag staat er een spoedoverleg gepland met andere schoolbesturen. "De scholen staan echt op breken", aldus van Kampen. Zeker op scholen waar meerdere klassen naar huis zijn gestuurd, is het behelpen.

Paula Schot wordt de eerste SGP-wethouder van Nederland (foto: Omroep Zeeland)

De SGP op Schouwen-Duiveland heeft Paula Schot, de eerste vrouwelijke SGP-wethouder van Nederland, niet op de lijst gezet voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Schot is wel beschikbaar als wethouder voor de komende periode. Voorzitter Bram Slingerland van de Schouwse afdeling zegt dat Paula Schot zelf niet op de lijst wil, omdat ze het raadslidmaatschap niet ambieert. Daarnaast ligt een vrouw op de kieslijst gevoelig bij de achterban.

Op het sportcomplex van voetbalvereniging WHS in Sint-Annaland zijn opnieuw vernielingen aangericht. (foto: WHS)

Het sportcomplex van voetbalvereniging Wij Houden Stand (WHS) in Sint-Annaland is al weken het doelwit van vernielingen. Het vandalisme begon een paar weken geleden en afgelopen weekend was het weer raak. Het bestuur van WHS uit haar woede in een bericht op Facebook. "Het ging deze keer om het vernielen van doelnetjes." Een weekend eerder waren sponsordoeken het doelwit en enkele weken geleden waren het diverse stoeltjes op de tribune die eraan moesten geloven. Het bestuur vermoedt dat de vernielingen zijn veroorzaakt door het afsteken van vuurwerk.

Smikkelen en smullen voor deze koeien. (foto: Erica van Leeuwen-de Bruijn, Kloetinge)

Het weer

Vanochtend is het bewolkt en valt er af en toe regen of motregen, bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Vanmiddag en vanavond is er wat zon maar er komen ook buien. Daar komt een matige tot vrij krachtige noordwestenwind bij te staan, maximum vandaag rond 8 graden.