Zwijgen is niet instemmen: stilteprotest tegen seksuele intimidatie in Middelburg

Vanmiddag om 13:00 uur begint het stilteprotest op de Markt in Middelburg (foto: Robin Hurl)

Robin Hurl is een van de initiatiefnemers van het studentencollectief Not Your Honey die de enquête over seksuele intimidatie is gestart. "Het is minder veilig in Middelburg dan dat mensen denken dat het is", zegt zij. En dat blijkt uit de cijfers. Meer dan de helft van de ondervraagden is wel eens seksueel geïntimideerd in Middelburg, waarvan bijna één op de vijf binnen de muren van de universiteit. Daarom gaan zij vanmiddag de straat op om te protesteren op de Markt in Middelburg om aandacht te vragen voor seksueel geweld en intimidatie.

Vandaag start Orange The World, een wereldwijde campagne om aandacht te vragen voor geweld tegen vrouwen. Onder andere catcallen (het naroepen van personen), ongewenst aangeraakt en achtervolgd worden, zorgen voor het onveilige gevoel dat naar voren komt uit de vragenlijst. Maar Hurl benadrukt dat de intimidatie in Middelburg niet alleen gericht is tegen vrouwen. "Ook mannen en andere genderidentiteiten hebben er last van."

'Daar gaan we weer'

"Zelf heb ik het ook meegemaakt," zegt Hurl. "Ik liep langs Plein 1940 toen een vreemde man mij probeerde staande te houden. Hij zegt: 'Hoi, mag ik je nummer?' waarop ik zei: 'Nee, ik heb haast'. Maar hij accepteerde geen nee en probeerde door te gaan. Toen ik wegliep is hij me gaan achtervolgen en dat heeft hij best een tijd volgehouden. Je voelt je dan onveilig." Het is niet de enige keer dat dit haar is overkomen. "Je denkt uiteindelijk: daar gaan we weer."

Luister hier het gesprek met Robin Hurl terug:

UCR deed onderzoek naar seksuele intimidatie in Middelburg

De studenten verzamelen zich vanmiddag om 13:00 uur met hun borden op de Markt in Middelburg.

Lees ook: