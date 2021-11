Door de Tweede Wereldoorlog ging Anita Pijpelink de politiek in

Dat ze dan als gedeputeerde betrokken is bij een project als het Etty Hillesum Huis - mede tot stand gekomen door geld van de provincie - doet haar goed. "We hebben helaas hele zwarte bladzijdes in onze geschiedenis waarbij we het heel verkeerd hebben gedaan", begint de gedeputeerde.

"Verschrikkelijke wonden hebben geslagen, die tot vandaag de dag voelbaar en zichtbaar zijn. Als ik daar iets aan kan doen om dat verhaal te gebruiken om ons te leren hoe we met elkaar moeten omgaan, dan laat ik dat niet liggen." , zegt de gedeputeerde terwijl ze een kijkje neemt in het pand aan het Molenwater waar binnenkort de verbouwing gaat beginnen.

Na jarenlang een tandartsenpraktijk, nu terug naar de roots

Een stichting heeft een paar jaar geleden het huis aan het Molenwater in handen gekregen. Het kwam te koop, nadat er jarenlang een tandartsenpraktijk in was gevestigd. Er is nu ook geld om er een museum en een studiecentrum in te vestigen. Dat gebeurt met financiële steun van de provincie Zeeland.

Pijpelink werd rondgeleid door Caroline Diepeveen van de stichting, die schetsen liet zien hoe de begane grond eruit gaat zien. Later zullen eventueel de eerste en tweede verdieping van het pand nog bij het museum worden getrokken.

Bij de ingang komt een klein café, daarachter een tentoonstellingsruimte, een conferentiezaal en een studiecentrum over Etty Hillesum en de Jodenvervolging. Dat studiecentrum zit nu nog bij het Zeeuws Archief. De stichting probeert ook, in overleg met het Joods Historisch Museum in Amsterdam een deel van de dagboeken van Etty Hillesum naar Middelburg te krijgen.

Etty Hillesum werd geboren aan Molenwater 77 in Middelburg. Ze begon in maart 1941 met een dagboek. Destijds woonde ze in Amsterdam. Via Westerbork belandde ze in Auschwitz, waar ze werd vermoord door de Duitsers. In 1981 werd haar dagboek gepubliceerd.

Binnenkort begint een aannemer met de ingrijpende verbouwing van het huis aan het Molenwater, dat dus jarenlang dienst heeft gedaan als tandartsenpraktijk. "Bij de entree komt een tearoom, die helemaal in de stijl van begin twintigste eeuw wordt ingericht, zoals het er ten tijde van de geboorte van Etty uit moet hebben gezien", vertelt Caroline Diepeveen van de stichting Etty Hillesum Huis.

Anne Frank

Etty Hillesum is al vaak vergeleken met Anne Frank en dat begrijpt Diepeveen wel. "Het zijn beide dagboekenschrijfsters van joodse afkomst die de Jodenvervolging niet hebben overleefd." Maar er zijn volgens Diepeveen ook grote verschillen. "Etty Hillesum was een stuk ouder dan Anne Frank en had al twee universitaire studies gedaan. Haar dagboeken zijn dan ook veel filosofischer van aard." Bovendien heeft Hillesum ook nog dagboeken bij kunnen houden in Westerbork. Daar werkte ze voor de Joodsche Raad, voordat ze naar Auschwitz werd gestuurd en daar omkwam.

