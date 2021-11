Kottervissers met financiële problemen makkelijk prooi voor drugscriminelen

Vissers zijn kwetsbaar door de economische malaise in hun sector (foto ter illustratie) (foto: Ria Brasser)

Vissers hebben het economisch moeilijk, bijvoorbeeld door het verbod op pulsvissen en de Brexit. Dat maakt ze kwetsbaar. Drugssmokkelaars spelen daar handig op in. "Dat vissers met financiële problemen dan toch denken: dit is een manier om ervan af te komen", legt criminoloog en drugsexpert Shanna Mehlbaum uit.

Ongemerkt sporttassen met drugs in de auto zetten

Drugs - voornamelijk cocäine - komen met containerschepen naar Nederland. "Daar wordt het vanaf gegooid en opgevist door een zeevaarttuig. Dat kan een kotter zijn waarna het aan wal wordt gebracht", zegt Mehlbaum. In de havens is het vervolgens moeilijk te ontdekken. "Het gaat om reguliere vaarbewegingen. Vissers lossen, gaan zelf ook van boord. Dan kan je vrij ongemerkt sporttassen met drugs in een busje of auto overhevelen", zegt Mehlbaum. "De pakkans daar is heel erg klein."

Veldwerk in de havens van IJmuiden, Urk en Den Oever, waarbij onder anderen met tientallen vissers en andere mensen uit de visserijsector is gesproken, gaf de onderzoekers een beeld van de methode waarmee vissers drugs aan wal brengen.

De onderzoekers zijn niet in de Zeeuwse havens geweest, maar Mehlbaum zegt dat het in iedere vissershaven min of meer hetzelfde werkt. Ze verwijst bijvoorbeeld bijvoorbeeld naar Breskens, waar vorig jaar oktober nog honderden kilo's cocaïne in een motorboot werden gevonden. Waarschijnlijk werden die drugs even daarvoor uit de Westerschelde gevist.

"Vaak wordt gewerkt met verschillende scenario's", zegt Mehlbaum. "Eerst proberen ze het ter hoogte van Vlissingen over te hevelen. Als dat niet lukt, bijvoorbeeld door het weer, proberen ze het later nog eens, bijvoorbeeld ter hoogte van het Waddengebied."

Werk aan vertrouwen

De onderzoekers adviseren politie en overheden te investeren in het opbouwen van vertrouwen en relaties om de meldingsbereidheid hoger te krijgen. "Als mensen in de problemen zitten, ze wat sneller naar de politie of andere overheden gaan."