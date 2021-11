Dirigent Gerrit-Jan draagt na dertien jaar stokje over: 'Mijn trukendoos begon leeg te raken'

Dirigent Gerrit-Jan Verhage verlaat het orkest Eendracht Maakt Macht in Serooskerke (foto: Gerrit-Jan Verhage)

Verhage was sinds juni 2008 dirigent bij het orkest. Het is volgens hem mooi geweest. "De houdbaarheid van een dirigent is volgens mij tien jaar," verklaart hij. "Er moet chemie blijven tussen de dirigent en spelende leden. Mijn trukendoos begon leeg te raken. Als de meerderheid van de vereniging dat vindt, is het tijd om op te stappen. Dat is in goed overleg gegaan."

Vlaming in Zeeland

Hij staat zijn rol met een goed gevoel af aan de Vlaming Lucas van Waeyenberge. De nieuwe dirigent heeft dan drie orkesten en een koor in Zeeland onder zich. Dat valt volgens Van Waeyenberge goed te combineren. Ook omdat hij een onderkomen heeft in Zeeland. Van Waeyenberge: "Ik voel me inmiddels een halve Zeeuw. Na mijn opleidingen ben ik aangenomen als dirigent bij een orkest in Vlissingen."

Bij repetities is de rol van dirigent belangrijk om onder meer het ritme aan te geven. Maar bij concerten begint het echte werk pas. Dan moet je ervoor zorgen dat muziekstukken gaan leven." Gerrit-Jan Verhage, dirigent

Sindsdien is hij niet meer weg te slaan uit onze provincie. Bij zijn nieuwe baan zal hij de lijn van Verhage doorzetten. Maar hij heeft wel al iets nieuws doorgevoerd bij het orkest, de 'grunt'. De muzikanten mogen dan - als er ruimte voor is tijdens de repetities - iets roepen. "In het begin deden ze dat heel zachtjes, maar nu is dat al wat harder. Hierdoor voelen leden zich veiliger om alles te delen." Dat is volgens hem weer goed voor het groepsgevoel.

Nors kijken

Als dirigent neem je een belangrijke taak op je, aldus de twee. "Bij repetities is de rol van dirigent belangrijk om onder meer het ritme aan te geven. Maar bij concerten begint het echte werk pas. Dan moet je ervoor zorgen dat muziekstukken gaan leven," merkt Verhage op.

"Dat doe je met bewegingen maar ook met je mimiek. Als ik heel nors kijk, dan zullen de muzikanten ook een donker geluid inzetten." De interactie tussen dirigent en orkest vindt ook zijn opvolger belangrijk. "Je orkest is eigenlijk je instrument als dirigent. Samen moet je een muzikaal niveau bereiken."

Dirigent Lucas van Waeyenberge in actie (foto: Lucas van Waeyenberge)

Beide heren zijn van mening dat het orkest in Serooskerke een belangrijke rol in de samenleving inneemt. "Je moet je eens een Sinterklaasintocht voorstellen zonder muzikale begeleiding," zegt Verhage. "Bij alle belangrijke momenten voor het dorp zijn we er." Bovendien is het ook belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen, vindt Van Waeyenberge. "Muziek is emotie en wiskunde samengevat. Ze kunnen hun gevoelens uiten en leren analytisch bezig te zijn. Het is belangrijk dat de jeugd dat ontdekt."

Nog één laatste keer

Verhage gaat de leden en de jaarlijkse concerten het meest missen. Volgens hem waren dat altijd erg professionele producties. Morgen mag hij zijn orkest nog vijf minuten begeleiden, dan neemt Van Waeyenberge definitief het stokje over. Het concert, en dus ook het afscheid, is via een livestream op de website van de Protestantse Gemeente Serooskerke te volgen.

De dirigenten waren te gast in ons radioprogramma De Zeeuwse Kamer. Het fragment is hier onder terug te luisteren.

Zeeuwse Kamer met twee dirigenten

