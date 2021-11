Hoger beroep aangekondigd in Hrieps-zaak

Rechtbank gaat verder met zaak Hrieps (foto: Omroep Zeeland)

Gisteren veroordeelde de rechtbank vijf verdachten voor hun betrokkenheid bij de Hrieps-overval. Gevonden DNA-materiaal, telefoongegevens en getuigenverklaringen hebben de rechtbank overtuigd van de schuld van de verdachten. Ook was het hoge uitgavenpatroon na de overval van sommige verdachten volgens de rechtbank niet uit te leggen met hun gebruikelijke inkomsten.

'Een behoorlijk vonnis'

Advocaat Rivka Davidse laat weten zeker in hoger beroep te gaan. Ze herkent zich niet in de bewezenverklaring van de rechtbank en vindt de opgelegde straf ontzettend hoog. De man die zij bijstaat kreeg vijf jaar cel.

Haar collega Joost Grootjans gaat ook hoger beroep aantekenen. Hij gaat zich nog verder in de uitspraak verdiepen, maar hij spreekt wel van een behoorlijk vonnis. Advocaat Joris Kersemaekers is het ook niet eens met het vonnis en gaat in beroep.

Ondertussen moeten de vijf veroordeelden door de Middelburgse uitspraak terug de cel in, ongeacht het hoger beroep. Hun raadslieden kunnen later bij het hof in Den Bosch vragen of hun cliënten het hoger beroep in vrijheid af mogen wachten.

De overige twee advocaten heeft Omroep Zeeland nog niet kunnen bereiken voor commentaar.

