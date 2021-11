Opluchting bij verpleeghuizen nu eerste boosterprikken zijn gezet

Ook mevrouw Jenny den Ambtman van de afdeling Polderland in Cornelia Zierikzee kreeg vandaag haar boosterprik. (foto: Allévo Cornelia)

"Zeeland was begin dit jaar een van de eerste regio's die vaccins mocht zetten", zegt Bras, als woordvoerder namens de verpleeg- en verzorgingshuizen en de thuiszorg. "Daar waren we toen heel blij mee, maar dat betekent dat de periode tussen de eerste vaccinaties voor ons wat langer is dan bij andere verzorgingshuizen in Nederland."

Qua maatregelen proberen de verzorgings- en verpleeghuizen zoveel mogelijk maatwerk te treffen. "Niet onnodig maatregelen", zegt Bras. "Als er een verdenking is van een besmetting, testen we direct. In afwachting daarvan, zorgen we dat er niet te veel mensen op de afdeling komen en hanteren we de persoonlijke beschermingsmiddelen. Zodra de uitslag bekend is nemen we gericht acties rond bewoners die besmet zijn geraakt."

Bras verwacht dat de duizenden cliënten half december allemaal hun boosterprik hebben gehad. "Ieder verpleeghuis heeft zijn eigen plan gemaakt. Een aantal organisaties konden de vaccins eerder bestellen, die kunnen nu de eerste prikken zetten." De andere volgen zodra hun leveringen binnen zijn. "Dat is een strak geroosterd schema. In een doorlooptijd van één tot drie dagen krijgen cliënten per locatie hun boosterprik."

Personeel zodra het kan aan de beurt

Afgelopen week raakten in de Zeeuwse verpleeghuizen meer dan honderd bewoners besmet. Ook zorgmedewerkers testen weer vaker positief, wat veel druk op de roosters zet. Zodra het kan, worden ook de medewerkers gevaccineerd. "We zijn druk met de GGD en ziekenhuizen in overleg hoe we dat kunnen doen", zegt Bras.

"Er zijn een aantal zorgorganisaties die de mogelijkheid hebben om zelf hun medewerkers te prikken, dat gaat nu al plaatsvinden."