Stacaravans mogen blijven bij fruitpluk: telers opgelucht

Seizoenwerkers hangen was op in de boomgaard (foto ter illustratie) (foto: ANP)

Reimerswaal wil voorkomen dat seizoenwerkers in slechte caravans of troosteloze recreatiehuizen terecht komen. Dat is volgens Van 't Westeinde nu al niet meer aan de orde. "De meeste fruittelers hebben woonunits die er prima uitzien, waar het gewoon goed wonen is."

Rotte appels

Helaas zijn er toch enkele uitzonderingen en volgens de NFO-voorman is het goed dat ook Reimerswaal actie neemt om 'de rotte appels uit de mand' te halen. De tijdelijke units blijven toegestaan, mits deze een keurmerk dragen. Daar kan de gemeente nu strenger op controleren.

Huisvestingsproblemen van tijdelijke aard?

Het bouwen van speciale onderkomens op eigen terrein kan voor een aantal ondernemers een uitkomst zijn, beaamt hij. "Zeker als ze deze buiten het plukseizoen kunnen verhuren aan werkzoekenden uit andere sectoren. Dat maakt het betaalbaar." Dat is nu in Reimerswaal mogelijk met de nieuwe huisvestingsregels. Maar niet elke ondernemer heeft het geld of de ruimte om dergelijke gebouwen neer te zetten, benadrukt Van 't Westeinde

Sommige fruittelers verwachten dat de huisvestingsproblemen van tijdelijke aard zijn, omdat een plukrobot op komst is die handmatig plukwerk overbodig maakt. "Daar wordt in de sector al lang over gesproken maar ik zie die binnen een paar jaar nog niet komen", verwacht Van 't Westeinde. "De inzet van seizoenarbeiders uit het buitenland blijft nodig voor de fruitteelt. We kunnen niet zonder."

