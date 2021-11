Zeeuwse Daan werkt zaterdag om met kerst extra vrij te zijn

Zeeuwse Daan (foto: Omroep Zeeland)

"We hebben hier een werkzaterdag. Die dag moeten we werken om met kerstdagen een extra lang weekend te hebben", vertelt hij. "Het is geen keuze. Het is nationaal geregeld dat we een zaterdag moeten werken." En daar moest hij in het begin ok wel aan wennen. "Ik kon het ook niet geloven toen ik het voor het eerst meemaakte."

Elke doordeweekse dag spreken wij in de radiorubriek Zeeuw in het buitenland met een oud-provinciegenoot die in een ander land woont over hoe hij of zij de coronacrisis daar ervaart. Daan Wijers (26) uit Middelburg ging begin 2016 naar Hongarije. Hij vertrok om zijn studie daar af te maken, maar ontmoette zijn vrouw, bleef plakken en kreeg dit voorjaar een zoontje. Hij werkt bij de Nederlandse school in Boedapest en een servicecenter van een oliebedrijf.

Boedapest is volgens onze Zeeuw in het buitenland al helemaal in de kerststemming. "Meerdere kerstmarkten zijn geopend, zoals je in grote Duitse steden ziet met veel eten en drinken." Vooralsnog mogen die markten doorgaan, bezoekers moeten wel een coronapas laten zien bij de ingang.

Luister hier het gesprek met Daan terug, waarin het ook nog even over Sinterklaas ging.

Daan legt uit waarom hij zaterdag werkt