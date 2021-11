Stilte op de markt bij protest: 'Ik heb zelf ook vervelende intimidaties meegemaakt'

De opkomst was groot. De organisatie had dertig studenten verwacht, maar het dubbele deed mee aan het stilteprotest. "Ik heb zelf ook vervelende intimidaties meegemaakt. Ik werd op een avond in Middelburg vijf keer aangesproken door mannen met teksten als: sexy lady. Ik voelde me heel onveilig", vertelt student Marloes van der Mast. Het is voor haar heel belangrijk om aandacht te vragen voor dit probleem.

Niet alleen in grote steden

"Ik hoop dat mensen er meer van gaan leren en dat mensen gaan zien dat dit echt een probleem is. Niet alleen in de grote steden als Rotterdam en Amsterdam. Hier in Middelburg gebeurt het ook."

(foto: Omroep Zeeland)

Julie Spiljard stond tijdens het stilteprotest met een kartonnenbord in haar hand met de tekst: 'In het café kneep een man in mijn kont.' "

Ik heb dit bord niet zelf gemaakt, maar ik heb dit zelf helaas ook meegemaakt." Dat is ook de reden dat Julie bij dit protest aanwezig is. "Het lijkt iets kleins, maar als dit dagelijks gebeurt dan is het ineens niet meer zo klein", vertelt de student.

Televisietoren oranje verlicht

Het is vandaag de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen en niet alleen in Middelburg is daar aandacht voor. Ook de vijf Bevelandse gemeenten maken zich sterk om geweld tegen vrouwen en jonge meisjes te bestrijden. Zo is in Goes de televisietoren oranje verlicht.

Voor het Stadskantoor en op het plein van praktijkschool De Wissel en het Ostrea Lyceum wappert de Orange the Worldvlag. Dit is het ook het geval in Wissenkerke en Borsele. Tot 10 december zijn er in de provincie activiteiten om geweld tegen vrouwen tegen te gaan.

(foto: Omroep Zeeland)

Lees ook: