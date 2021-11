Leraren in quarantaine en de ene na de andere klas naar huis: het is bikkelen op de Zeeuwse basisscholen

"Vorige week groep 7 de hele week thuis, afgelopen maandag en dinsdag groep 8 thuis en vier leerkrachten in quarantaine", verzucht Henk Weemaes, de directeur van de school.

De problemen stapelen zich de komende dagen verder op, want hoogstwaarschijnlijk moeten morgen weer twee groepen thuis blijven in verband met de besmettingen. "Die klassen kan ik niet onderbrengen bij andere leerkrachten want dan worden de klassen veel te groot en dat legt en te grote claim op die leerkrachten", zegt Weemaes.

Probleem op veel Zeeuwse basisscholen "Het kraakt aan alle kanten." Zo omschreef Pim van Kampen van Coöperatie Primair Onderwijs Zeeland (CPOZ) de situatie op de Zeeuwse basisscholen vanochtend. Het Talent is namelijk niet de enige Zeeuwse basisschool die krampachtig probeert het hoofd boven water te houden. Volledige klassen worden - in overleg met de GGD - naar huis gestuurd en er zijn niet genoeg docenten om les te geven, door ziekte en door het chronische personeelstekort. Van Kampen kan dan ook niet garanderen dat alle scholen in de provincie open blijven. "Het is echt heftig."

De directeur van Het Talent staat door de situatie inmiddels zelf voor de klas. Daardoor kan hij zijn normale werktaken niet vervullen. "Normaal geef ik incidenteel les, nu meer dan de helft van de week." Het geeft extra druk voor hem, maar ook voor andere leerkrachten.

"De school sluiten is wel het laatste wat we willen. Het is in eerste instantie voor de leerlingen niet fijn, maar ook niet voor de leerkrachten, want die moeten weer op een andere manier lesgeven. En in de laatste plaats is het voor de ouders ook niet fijn, want die hebben dan weer hun kinderen dagelijks thuis."

