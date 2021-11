De heilige koe is in Zierikzee niet meer heilig

De auto moet in het Zierikzeese centrum ruimte maken voor de hulpverlening (foto: Omroep Zeeland)

De gemeente heeft de bewoners deze week via een brief op de hoogte gesteld. De maatregel is nodig omdat het autoblik in de smalle straten van de monumentenstad de doorgang belemmert voor de ambulance en de brandweer.

"De wet schrijft voor dat er tenminste 3,5 meter ruimte moet zijn voor de hulpverleningsdiensten", vertelt verantwoordelijk wethouder Smit. "En de huidige situatie levert risico's op als er brand uitbreekt of iemand op een brancard in een ziekenauto moeten worden afgevoerd."

De raad heeft een jaar geleden een nieuw parkeerbeleid voor Zierikzee vastgesteld en de brief die de bewoners hebben ontvangen vormt daar een uitwerking van.

De komende weken wordt de belijning voor de parkeervakken aangebracht. Vergunninghouders die geen vak kunnen vinden verwijst Smit naar parkeerterreinen aan de rand van of vlak buiten het centrum.

"Zijn er straks meer parkeervergunningen dan plekken?" vraagt een bewoonster zich af. (foto: Omroep Zeeland)

De brief voorzien van een plattegrond die aangeeft waar niet en waar wel mag worden geparkeerd, is het gesprek van de dag in het centrum van Zierikzee.

"Veiligheid is natuurlijk belangrijk, dus ik snap die maatregel wel ", zegt inwoonster Barbara van der Steen uit de Sint Domusstraat. "Maar ik vraag me af of er niet veel meer parkeervergunningen aan bewoners zijn uitgegeven dan dat er straks plekken zijn. Mijn man komt pas 's avonds thuis en als hij dan z'n auto steeds buiten het centrum moet parkeren waarom zou hij dan nog een vergunning aanschaffen?"

Goed ter been

"Ze staan hier 's avonds bumper aan bumper, zegt Marianne van der Vliet uit Korte Groendal. "Ik kan dan niet eens met mijn fiets bij de voordeur komen." In haar straat mag in het nieuwe jaar nergens meer geparkeerd worden. Ze reageert opgetogen: "Prima! Het geeft een veel mooier straatbeeld." En dat ze straks haar eigen auto ook niet meer voor de deur kwijt kan? Van der Vliet maakt een wegwuifgebaar. "Ik ben nog goed ter been."

Ook in de Korte Groendal staan vanaf januari geen auto's meer geparkeerd. (foto: Omroep Zeeland)

Minder enthousiast is het bestuur van de Zierikzeese ondernemersvereniging. Voorzitter Martin Boevée zet vraagtekens bij de communicatie vanuit de gemeente. "Wij willen graag wat meer parkeerplekken voor niet-vergunninghouders en hebben aangegeven betrokken te willen zijn bij het parkeerbeleid."

De ondernemersvereniging is niet geïnformeerd over het nieuwe parkeerregime. "Aanvullend overleg met de gemeente is wenselijk", laat Boevée zuinigjes weten.