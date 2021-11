Zaalvoetballer Saïd Bouzambou telt dagen af tot EK: 'Mag van mij morgen beginnen'

Zeven jaar geleden debuteerde Bouzambou, toen nog als makkelijk scorende spits van Groene Ster uit Vlissingen, voor Oranje. Van het Wilhelmus kende hij op dat moment alleen de eerste twee regels. 62 interlands later kent hij het volkslied een stuk beter. "Het blijft iedere keer een eer om het Oranjeshirt aan te trekken en zorgt nog steeds voor een kippenvelmomentje."

Bouzambou in Oranje

De aanvaller, inmiddels spelend voor FC Eindhoven, is met 22 goals topscorer van de eredivisie zaal. Als international maakte hij evenveel treffers. "Toch is mijn rol bij Oranje wel iets anders", zegt Bouzambou. "Ik moet meer de bal vasthouden, omdat het internationaal lastig is die in bezit te houden. Verder vecht ik veel duels uit en dat ligt mij wel als spits."

De Nederlandse zaalvoetballers doen in januari 2022 voor het eerst in acht jaar weer mee aan een eindtoernooi. Omdat Nederland het EK organiseert, is het automatisch geplaatst. "Dat is natuurlijk heel bijzonder. Op een eindronde staan is dat al, maar als de coronaregels het toelaten, spelen we in Amsterdam drie keer in een uitverkocht stadion."

Said Bouzambou tijdens het oefenduel met Argentinië (foto: Orange Pictures)

Bouzambou hoort binnenkort of hij bij de definitieve selectie van bondscoach Max Tjaden zit. De keuzeheer nam hem onlangs nog in de Oranjeselectie op voor oefenduels met regerend wereldkampioen Portugal.

Zware Poule

Portugal is een van de tegenstanders in de poule van Nederland op het EK. "Het gaat heel zwaar worden, dat wisten we van tevoren al", aldus Bouzambou, die droomt van het halen van de kwartfinale.

Een lastig karwei wordt het zeker, maar ik ben wel overtuigd van onze eigen kwaliteit." Said Bouzambou, over de kansen van Oranje op het EK

Om door te gaan naar de knock-outfase moet Oranje twee tegenstanders in de groep onder zich laten. "De andere tegenstanders, Servië en Oekraïne, staan ook hoger op de wereldranglijst dan wij. Een lastig karwei wordt het zeker, maar ik ben wel overtuigd van onze eigen kwaliteit."

Aftellen

Oranje begint het EK op 19 januari met de wedstrijd tegen Oekraïne. "Dat gaat voor ons een steutelduel worden als we echt iets willen op het EK." De Vlissinger is de dagen hoe dan ook al aan het aftellen. "Al vanaf het moment dat bekend werd dat het EK in Nederland wordt gehouden. Wat mij betreft mag het morgen beginnen."