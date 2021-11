Samenwerking zorginstellingen moet voorkomen dat zorg vastloopt

Een man in het ziekenhuis (archieffoto) (foto: ANP)

Dat de verschillende instanties samenwerken, is volgens Joke Gaemers, directeur van de GGD Zeeland, hard nodig. "We zien in het hele land, en dus ook in Zeeland, dat er een grote toestroom aan covidpatiënten, maar ook reguliere patiënten is. Omdat er zo'n grote toestroom is, is het ook steeds moeilijker om de doorstroom goed te regelen."

Patiënt eerder naar huis met zuurstoffles

Een voorbeeld van die samenwerking is dat patiënten eerder het ziekenhuis verlaten en onder toezicht van een huisarts met een zuurstoffles naar huis gaan. "Het is zeker een van de oplossingen om de doorstroom in de ziekenhuizen goed te krijgen", zegt Gaemers. "Het is gebleken de afgelopen periode, ook vanuit andere regio's, dat het een goede manier is om mensen thuis verder te behandelen. Dat gebeurt bijvoorbeeld nu al met de huisartsen in Zeeuws-Vlaanderen. Boven de Westerschelde is het Adrz nu ook met huisartsen in gesprek om te kijken of en hoe we dat daar ook kunnen gaan organiseren."

Luister het hele gesprek met Gaemers terug waarin ze uitlegt hoe die samenwerking eruit ziet.

Gaemers over de samenwerking in de zorg