Mogelijk binnenkort weer een wolf in Zeeland

Een wolf op de veluwe (foto: ANP Otto Jelsma)

In april werd een wolf op verschillende plekken in de buurt van Scherpenisse en Poortvliet gesignaleerd. Het dier is ook op wildcamera's in de Slikken van de Heen vastgelegd. "Daarna hebben we de wolf niet meer gezien", zegt Runa Koller van het Zeeuwse Landschap.

Het is dus niet ondenkbaar dat de wolf die nu in Noord-Brabant is gespot, ook in Zeeland opduikt. Daarvoor moet het dier wel het Schelde-Rijnkanaal oversteken. "Dat heeft 'ie kennelijk eerder gedaan", aldus Koller.

Goed voor de natuur

Zenuwachtig of de wolf wel of niet komt, is Koller niet. Maar ze zou het wel leuk vinden. En het is volgens haar ook nog eens goed voor de natuur. "Ze spelen een belangrijke rol en zorgen er ook voor dat het grote wild zoals herten, reeën en zwijnen zich ook af en toe gaan verplaatsen." Op die plekken kunnen dan weer planten groeien die anders worden opgegeten.

"En aaseters zoals roofvogels en heel veel insecten, die profiteren ook wel van de prooiresten die wolven achterlaten", vervolgt Koller.

De wolf bij Poortvliet in april (foto: Gertjan Vermue)

Koller begrijpt dat mensen met schapen minder blij worden van het nieuws dat een wolf mogelijk weer de grens oversteekt. Al zijn er wel regelingen voor boeren, legt ze uit. "In Noord-Brabant kunnen schapenboeren elektrische hekken krijgen om te plaatsen als een wolf voorbijtrekt. Als de wolf zich definitief vestigt zijn andere maatregelen nodig, maar daar zal het denk ik niet op neerkomen."

Of de wolf binnenkort nu wel of niet opduikt in het natuurgebied, het dier zal er niet zomaar permanent zijn. "De kans is klein omdat het gebied te klein is voor een wolf om zich echt te vestigen."