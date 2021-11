Drukte bij Zeeuwse kapperszaken: 'Iedereen denkt dat we dicht gaan!'

"Ik weet niet of ik dicht moet", zegt eigenaar Mark Koornneef. "Maar mijn klanten denken het wel." De telefoon van de barbershop staat al twee dagen roodgloeiend. "Ik probeer iedereen maar gewoon met veel liefde te helpen."

Twee mannen zitten in de barbiersstoelen. "Ik ben toch nog maar een weekje eerder gegaan dan ik gepland had", zegt de een. In de gang van de shop zit een aantal heren te wachten tot er een stoel vrij is. Ook zij hebben hun afspraak vervroegd of zijn toch nog even snel langsgegaan. "We zitten al twee dagen helemaal vol", zegt Koornneef. "En we mogen ook niet langer open blijven, dus vol is ook echt vol."

'Alsof corona een horloge heeft'

Het is nog niet bekend welke maatregelen er aangescherpt zullen worden tijdens de persconferentie van morgenavond, maar een aantal adviezen van het OMT ligt op tafel bij het kabinet. Zoals de vervroeging van de sluitingstijden naar 17.00 uur.

"Alsof corona een horloge heeft, waarop 'ie ziet hoe laat het virus het heftigste is", zegt Koornneef sarcastisch over het advies. "Ik vind het een rare regel. En als wij dat ook moeten doen, dan mis je toch weer vijf uur aan inkomsten in de week."

Drukke dagen voor Mark Koornneef, eigenaar van barbershop Van Dam (foto: Omroep Zeeland)

En die inkomsten, die kan Koornneef eigenlijk niet missen. "We zijn in totaal negentien weken dicht geweest. Dat kost wel heel veel spek van je botten. Twee lockdowns al gehad en de gevolgen daarvan. Dat wil je eigenlijk gewon niet meer. Je wilt gewoon lekker knippen."

