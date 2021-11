Scheiding landbouw- en fietsverkeer prioriteit bij aanpak Deltaweg

Deltaweg bij Goes (foto: Provincie Zeeland)

De verkeerssituatie op de provinciale wegen N664 en N255 is ronduit onveilig, constateren onderzoekers Ilse Deurwaarder en Koos Louwerse. Zij presenteren de vijf opties die kortweg neerkomen op een combinatie van wegverbreding, aanpassing van de maximum snelheid en het aanleggen van tunnels of viaducten bij de knooppunten zoals de Zandkreekdam en de kruisingen bij Langeweg en Goes. De uiteindelijke keuze maakt het provinciebestuur, leggen de onderzoekers uit. Wel volgen nog gesprekken met belangenorganisaties, maar volgend jaar hakt het college van GS de knoop door.

Gefaseerde aanpak

De aanpassing van de Deltaweg zal niet in één keer mogelijk zijn. Daarom ligt een gefaseerde aanpak voor de hand. Het scheiden van fiets- en wegverkeer heeft daarbij prioriteit en dat beamen ook de Noord-Bevelandse raadsleden.

De Deltaweg (foto: Omroep Zeeland)

Hele jaar door

Op de hoofdrijbaan komen geregeld ongevallen voor door onveilige situaties voor fietsers op de parallelwegen, zo blijkt uit de planstudie. Het deel tussen de kruisingen met de N664 en N255 is het drukste deel van de Deltaweg met veel stremmingen en oponthoud. Dat is het hele jaar door, met de dagelijkse ochtend- en avondspits. Daar komt nog de seizoensdrukte in de zomerperiode bij. De verkeersstromen blijven groeien, voorzien de onderzoekers. In Zeeland zorgen de groei van het toerisme en de tolvrije Westerscheldetunnel nog eens voor extra verkeersgroei.

Kentering

D66-raadslid Jacqueline Dijkinga ziet echter een kentering. "Het toerisme groeit minder snel, ontwikkelingen bij Wolphaartsdijk gaan bijvoorbeeld niet door. En het huidige thuiswerken wordt structureel", voorziet ze, met juist minder woon-werkverkeer.

Klauwen met geld

"Het kost klauwen met geld", aldus Dijkinga. "Zo'n 400 miljoen en dat is er niet." Veiligheid kan ook op andere manieren bereikt worden, onder meer door extra verkeerscontroles en het aanpakken van snelheidsovertreders. Zij stelt voor om de bestaande trajectcontroles, tussen Zierikzee en Goes, in zuidelijke richting uit te breiden tot aan de A58.

Niet snel genoeg

De meeste fracties willen vooral snel verder met de aanpak van de onveilige Deltaweg. "Het kan niet snel genoeg gaan", zegt Johan Sandee (CDA) en wethouder Adrie van der Maas beaamt: "Nu spoorslags verder." Enige teleurstelling klinkt bij de fractie van SGP. Raadsid Cor van de Woestijne had donderdag al een concrete voorkeursvariant verwacht. "Nu gaat het door naar het provinciebestuur en horen we er niets meer van."

Aquaduct

Van de Woestijne doet nog wel de suggestie om ook de optie van een aquaduct bij de Zandkreekdam bij de plannen te betrekken. De onderzoekers hebben zelf niet aan een aquaduct gedacht, geven ze toe: "We nemen het mee." Woensdag 1 december bespreekt ook de gemeenteraad van Goes de planstudie Deltaweg

