Goedemorgen! Zwarte vriedag, drukte bij kappers en kans op winterse bui

Het kan vandaag om meerdere redenen een zwarte dag worden. Vanavond geeft het kabinet een persconferentie en kondigt daarin nieuwe coronamaatregelen aan.

Omdat nog niet precies duidelijk is wat de maatregelen worden, staat de telefoon bij kappers roodgloeiend. Zeeuwen besluiten nog snel even het kapsel bij te laten werken.

Het oplopend aantal besmettingen zorgt ook voor problemen bij basisscholen. Op basisschool Het Talent in Middelburg moet de ene na de andere groep een week thuisblijven en verschillende leerkrachten moeten in quarantaine.

Lees ook:

En dan nog heel wat anders: mogelijk wordt er binnenkort weer een wolf gespot in Zeeland. Het dier is momenteel vlakbij de grens. Volgens Runa Koller van het Zeeuwse Landschap staat wel vast dat de wolf zich niet permanent gaat vestigen in de Slikken van de Heen, het gebied waar het dier nu in de buurt is.

Eerder dit jaar werd ook een wolf in Zeeland gespot.

Wolf gefilmd bij Poortvliet (foto: Omroep Zeeland)

Weer

Leg je regenpak maar alvast klaar als je naar buiten moet, want het wordt een natte en winderige dag. En misschien is het ook wel verstandig om handschoenen en een sjaal op de pak te houden: in het weekend is er kans op een winterse bui met natte sneeuw of hagel.