'Ook kapper, bakker en supermarkt profiteren van toerist, laat ze dan ook meebetalen aan promotie Sluis'

(foto: Omroep Zeeland)

Een meerderheid van de gemeenteraad van Sluis wil dat het college duidelijke prestatieafspraken maakt met de nieuwe stichting, die in plaats komt van de verdwenen VVV. In die afspraken moet worden vastgelegd wat de stichting met de gemeentelijke bijdrage van 225.000 euro gaat doen en wat Sluis ervan terugziet.

De politieke partijen stonden in de discussie over de streekpromotie opnieuw lijnrecht tegenover elkaar, zoals ze afgelopen jaar wel vaker botsten over het belang van het toerisme versus dat van de eigen inwoners. Zo kon er voor VVD'er Raoul du Fossé niet genoeg aan promotie gedaan worden. Terwijl het voor PvdA'er Robert Evers 'onbegrijpelijk' was dat ondernemers geen duit in het zakje hoeven te doen, terwijl zij wel het geld opstrijken dat toeristen uitgeven in de streek.

Gratis meeliften

Sebastiaan Keijmel van Onafhankelijk West sprak zijn ongenoegen uit over de vele 'meelifters' of 'freeriders' onder de ondernemers: bedrijven die zelf niets aan marketing doen, maar wel profiteren van het werk van collega-ondernemers. Voor hem is een verhoging van bijvoorbeeld de toeristenbelasting dan ook geen taboe. Zo krijgt de gemeente extra budget binnen voor de promotie van de streek.

Arnold Scheppers van Dorpsbelangen en Toerisme reageerde fel op dat idee. "Dat betaalt alsnog de toerist, en niet de ondernemer."

Wethouder Ploegaert denkt dat het lastig wordt om rechtstreeks een bijdrage te vragen aan ondernemers. Hij twijfelde er niet aan dat die zelf, 'linksom of rechtsom' al het nodige doen aan promotie en marketing. "Wel meer dan een miljoen", schatte VVD-raadslid Du Fossé. Ploegaert beloofde dat de raad de vinger aan de pols houdt.

Die ging uiteindelijk, een beetje morrend, akkoord. Alleen PvdA en SP bleven faliekant tegen.