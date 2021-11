Horeca vreest dat klanten bij nieuwe coronamaatregelen de grens oversteken

Terras in Middelburg (foto: Ria Brasser)

"Het klinkt voor de meesten van ons dramatisch", zegt De Reu in het radioprogramma Zeeland Wordt Wakker. "Als ik vanochtend de Belgische nieuwsbladen lees, dan zie ik dat onze Belgische collega's waarschijnlijk tot 23.00 of 0.00 uur openblijven." In België liggen ook verscherpte maatregelen op tafel. De horeca sluit daar mogelijk ook eerder, maar nog steeds zes uur later dan de voorgenomen sluiting van 17.00 uur in Nederland.

Belgische ondernemers profiteren

Het zit De Reu dwars dat Belgische horeca-ondernemers mogelijk profiteren van aangescherpte regels in Nederland. "Dan voorzie ik dat veel Zeeuwen een vlucht naar België gaan nemen en dat Belgen in België blijven." De woede klinkt door in de stem van De Reu, terwijl hij zijn verhaal doet. "Vooral voor de Zeeuwse restaurants wordt het een lastige."

De NOS meldt op basis van ingewijden dat er een scenario wordt doorgerekend waarbij de horeca, niet-essentiële winkels, 'doorstroomlocaties', de amateursport en cultuursector tussen 17.00 en 05.00 uur sluiten. Vanavond is er een vervroegde coronapersconferentie waarin meer duidelijk wordt over de maatregelen die het kabinet neemt om de oplopende besmettingscijfers en ziekenhuisopnames omlaag te krijgen.

De voorzitter van de Zeeuwse KHN begrijpt niet waarom supermarkten mogelijk tot 20.00 uur open mogen blijven en de horeca waarschijnlijk niet. Hij denkt juist dat door langer open te blijven de bezoekersstromen meer gespreid kunnen worden.

Te weinig compensatie

Daarnaast verwacht De Reu ook te weinig compensatie uit Den Haag om verliezen op te vangen. "De steunmaatregelen zoals ze nu op tafel liggen zijn voor een groot deel van onze bedrijven te weinig."

"Het zit me heel hoog", sluit De Reu af. Hij heeft al verschillende telefoontjes gehad, waaronder van de gedeputeerde Dick van der Velde. De Reu hoopt dat zijn zorgen overgebracht worden naar politici in Den Haag, zodat het kabinet mogelijk op andere ideeën wordt gebracht.

