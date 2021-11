Schittert de transgenderkip straks tussen de McFlurry-egel en de dominomus in museum?

Het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam heeft een grote collectie 'dode dieren met een verhaal' (foto: Natuurhistorisch Museum / Omroep Zeeland)

Het museum heeft bijvoorbeeld de dominomus en de knuffelschorpioen in de collectie. En toen conservator Bram Langeveld gisteren onderweg was om een dode papegaaiduiker op te halen, en hoorde dat de transgenderkip was overleden wilde hij hem hebben en belde met de redactie van Omroep Zeeland.

Kip past tussen dode dieren met een verhaal

De kip zou namelijk mooi passen in de collectie met inmiddels zo'n vijftien dode dieren met een bijzonder verhaal. "Wij zijn altijd op zoek naar bijzondere dieren met een verhaal", legt Langeveld uit. "Waarmee wij de botsing tussen natuur en mensen kunnen laten zien."

De McFlurry-egel is daar zo'n voorbeeld van. De egel overleed omdat hij met zijn kopje vast kwam te zitten in de bekende beker van McDonalds, die in een berm was achtergelaten. Inmiddels heeft de hamburgergigant de bekers aangepast, waardoor dit niet meer kan gebeuren.

De egel overleed nadat hij vast kwam te zitten in een McFlurry-beker (foto: Natuurhistorisch Museum Rotterdam)

Maar de transgenderkip valt in de vrolijke categorie van de collectie. "We hebben ook dieren die door een natuurlijk voorval in het nieuws zijn gekomen. Daarmee willen we de mensen laten verbazen en lachen." Maar ook aan het denken zetten.

Daarmee doelt Bram Langeveld op het feit dat de kip bekend is komen te staan als transgender. "Op zich is een geslachtsverandering van een kip niet bijzonder, want het komt vaker voor. Maar over transgender is nu discussie of het wel of niet normaal is. Door deze voorvallen bij dieren te documenteren, kunnen we laten zien dat zoiets heel normaal is."

De knuffelschorpioen is een van de meest recente aanwinsten van het museum. De schorpioen werd aangetroffen in een doos knuffels. De knuffels waren bedoeld als troost voor kinderen die zich bij de GGD moesten laten testen. Toen de dozen werden uitgepakt werd een GGD-medewerker gebeten door de schorpioen. Samen met een knuffel staat de schorpioen nu in het museum. Het bekendste dier in de collectie is wellicht de dominomus. Die is in 2005 doodgeschoten in Leeuwarden nadat de vogel 23.000 dominosteentjes had laten omvallen. De steentjes stonden daar opgesteld voor Domino Day, waar in totaal 4,3 miljoen steentjes voor werden gebruikt.

Rien Bolle, eigenaar van de transgenderkip, moet lachen om de aandacht uit Rotterdam voor zijn kip. Hij zou wel willen meewerken aan het verzoek van het museum, maar heeft slecht nieuws. "De kip is vorige week al naar een destructiebedrijf gebracht." Dus de kip zal niet voortleven in een vitrine, maar slechts in de verhalen.

"Misschien dat we nog iets met het verhaal alleen willen doen", zegt Langeveld. "Maar die kans is heel klein, want we willen toch altijd ook heel graag een object hebben om te kunnen laten zien."

