Een na hoogste alarmfase zorg afgekondigd, alle ziekenhuizen stellen planbare zorg uit

(foto: Omroep Zeeland)

De minister heeft de fase afgekondigd op verzoek van de ziekenhuizen. Op deze manier kunnen zij personeel vrijspelen dat kan worden ingezet in de zorg voor coronapatiënten. Tussen januari en mei van dit jaar was fase 2D ook van kracht in de Nederlandse ziekenhuizen.

In de fase die de minister nu heeft afgekondigd worden alle planbare operaties, zoals knie- en heupoperaties uitgesteld. Planbare zorg die binnen zes weken moet, omdat het anders ernstige en levensbedreigende gevolgen heeft, gaat voorlopig nog wel door. Fase 2D is de laatste voor fase 3, die beter bekendstaat als code zwart, waarin ziekenhuizen niet alle patiënten kunnen helpen en moeten kiezen wie wel en wie niet opgenomen kan worden.

Maandag geen operaties meer

Eerder vandaag maakte het Adrz al bekend vanaf maandag alle planbare operaties in het ziekenhuis van Vlissingen voor onbepaalde tijd uit te stellen. In het ziekenhuis vinden alleen kleine ingrepen plaats, zoals het het plaatsen van buisjes in oren. Het Adrz doet dit om personeel dat voor deze ingrepen nodig is, in te kunnen zetten op de corona-afdelingen in het ziekenhuis in Goes.

De ziekenhuizen kampen met toenemende drukte op de corona-afdelingen. Iedere dag moeten er meer coronapatiënten worden opgenomen. Daarnaast zit veel ziekenhuispersoneel ziek thuis.