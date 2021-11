Advocaat blij met beslissing Hulst over dijk Perkpolder: 'Stap voorwaarts'

Rogier Hörchner is positief over het besluit van de gemeente (foto: Omroep Zeeland)

De gemeente Hulst kwam gedeeltelijk een zogenoemd handhavingsverzoek van de landbouwers tegemoet. Rijkswaterstaat moet op 1 juli 2022 met een concreet plan komen om verspreiding van de verontreiniging in de dijk tegen te gaan en ongedaan te maken. Gebeurt dat niet, dan dreigt een dwangsom van 5 miljoen euro.

Erkenning van fout gebruikte grond

Advocaat Hörchner ziet in het besluit van Hulst een erkenning van het feit dat de thermisch gereinigde grond (TGG) sowieso niet gebruikt had mogen worden: "Ondanks de vele rapporten van verschillende instanties, waaruit dit al wel kon worden afgeleid, is nu nieuw dat de overheid erkent dat de dijk niet met deze grond aangelegd had mogen worden. Ook belangrijk is dat de gemeente Hulst stelt dat Rijkswaterstaat van te voren wist of had kunnen weten dat de Wet bodembescherming zou worden overtreden. Die erkenning is heel belangrijk."

De advocaat had wel graag gezien dat er sneller maatregelen waren afgedwongen, omdat de kwestie nu al ruim vijf jaar loopt. En ook al gaat de gemeente niet mee in de tweede eis, het afgraven van de dijk, beschouwt hij het besluit toch als overwinning. "Toch overweeg ik bezwaar tegen het besluit aan te tekenen, want de gemeente vraagt aan de dader om met een oplossing te komen", zegt Hörchner. "Dat is net alsof een agent aan een boef vraagt hoe die zijn vergrijp wil oplossen."

Wat is er mis met de dijk bij Perkpolder? Bij de aanleg van de dijk tussen Perkpolder en Walsoorden in 2014-2015 is thermisch gereinigde grond gebruikt. Die grond, een mix van teerhoudend asfalt en verontreinigde grond had schoon moeten zijn na verhitting. Maar in Perkpolder en op andere plekken in Nederland werden alsnog giftige stoffen aangetroffen, die weg kunnen sijpelen in het grondwater. Bij Bunschoten is daarom een complete dijk afgegraven. Een kostenpost van 34 miljoen euro.

Edwin de Feijter van Rijkswaterstaat zegt dat het besluit van Hulst eerst goed doorgenomen moet worden door de juridische afdeling. Toch wil hij wel kwijt dat het ook voor Rijkswaterstaat een primaire doelstelling is om de vervuiling die uit de dijk sijpelt, tegen te gaan. Daarnaast zegt De Feijter dat er nu al scenario's worden uitgewerkt om het probleem aan te pakken. Rijkswaterstaat liet Royal Haskoning een aantal mogelijkheden uitwerken die nu bestudeerd worden. Voor Rijkswaterstaat zit daar nu wel een einddatum op met het besluit van Hulst en een stok achter de deur in de vorm van een dwangsom.

