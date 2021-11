Winkeliers: 'We hadden hardere maatregelen verwacht'

'Een uurtje dicht doet weinig extra pijn', aldus Sjoerd Barends (foto: Omroep Zeeland)

Sjoerd Barends van Intersport in Goes heeft drukke dagen: "We organiseren dit weekend een beurs met ski- en snowboardkleding. We bereiden alles voor, maar of hij ook gehouden wordt dat zullen we vanavond wel horen." Barends is ook lid van de Goese ondernemersorganisatie OOG. Onder leden zijn de aankomende maatregelen het gesprek van de dag: "Voor ons zijn het milde beperkingen. Een uurtje eerder dicht doet weinig extra pijn. We hadden het eerlijk gezegd hardere maatregelen verwacht."

Meer drukte in winkelstraten

Tegelijk vraagt Barends zich af of de eventuele eerdere sluiting wel het gewenste effect zal hebben: "Als je de koopavond zo richting Sinterklaas en Kerstmis afschaft hebben mensen minder tijd om te gaan winkelen dus wordt het misschien op zaterdag wel drukker in de winkelstraat en ontstaan er meer besmettingen. Ik ben benieuwd hoe dat uit gaat pakken."

Barends verwacht dat het juist drukker zal worden in de winkelstraten (archieffoto) (foto: Anne-Marie van Eersel)

Onder het winkelend publiek klinken verschillende geluiden. "Ik ben er wel een beetje klaar meem maar ik begrijp het wel. De cijfers zijn extreem hoog", aldus een winkelende man. Een vrouw is kritisch op het beleid van de overheid: "Het schommelt nogal. En ik vraag me ook waarom ik me heb laten inenten als het niet helpt."

Het vroeger sluiten van de winkels is geen groot probleem volgens de passanten: "Ik bestel sowieso liever online", roept een man. Een vrouw geeft aan dat ze vooral de gezelligheid gaat missen: "Ik vind het heel erg voor de horeca. Het gezellig uit eten gaan, dat ga ik wel missen."