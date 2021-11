Komt van uitstel dan toch afstel? Universiteiten hebben twijfels over Delta Kenniscentrum

Harry van der Maas, bestuurder van de Provincie Zeeland (foto: Omroep Zeeland)

Gedeputeerde Harry van der Maas van onderwijs liet vanmorgen tijdens een commissievergadering van Provinciale Staten weten de universiteiten van Utrecht en Wageningen en het NIOZ "twijfelen aan de vitaliteit op lange termijn". Ook is er "onduidelijkheid over de financiën". Van der Maas reageerde daarmee op vragen van Robèrt Brunke, Statenlid van de partij ProZeeland.

Vertraging op vertraging

Het Delta Kenniscentrum is een belangrijk onderdeel van het compensatiepakket voor de marinierskazerne die Zeeland misliep. Het kenniscentrum heeft al meerdere keren vertraging opgelopen. Op 20 september had een plan voor het centrum in hoofdlijnen klaar moeten zijn, maar de deadline werd al twee keer verschoven. Eerst zou het plan op 1 juni klaar zijn, dat werd 1 augustus en ook dat werd niet gehaald. Het was de bedoeling dat het Delta Kenniscentrum op 1 februari open zou gaan aan de Kenniswerf in Vlissingen, maar Van der Maas rekent nu op nog meer vertraging.

In het Delta Kenniscentrum werken Universiteit Utrecht, Wageningen University & Research en Koninklijk Nederlands Instituut voor Zeeonderzoek NIOZ (Texel, Yerseke) samen met drie Zeeuwse onderwijsinstellingen: University College Roosevelt, HZ University of Applied Sciences en SCALDA. Maar de drie instellingen van buiten Zeeland zeggen nu volgens Harry van der Maas: "Dit is niet wat we aan de voorkant beoogd hadden." De Zeeuwse onderwijsinstellingen staan volgens de gedeputeerde nog wel achter het plan.

De kosten van het Delta Kenniscentrum bedragen in totaal 135 miljoen euro. Het Rijk betaalt 68 miljoen en de Provincie Zeeland 20 miljoen. Het was de bedoeling dat een derde gedeelte, de overige 47 miljoen euro, deels wordt betaald door de deelnemende onderwijsinstellingen en deels door 'contractpartijen die baat hebben bij het onderzoek'. Maar die financiën staan dus op de tocht.

Zorgen van SGP en ProZeeland

SGP-Statenlid Harold van der Velde liet weten zich zorgen te maken over de gang van zaken, omdat het Delta Kenniscentrum een belangrijke bouwsteen is van Wind in de Zeilen, het compensatiepakket voor de marinierskazerne. Lous de Quelerij, samen met oud-staatssecretaris Pieter van Geel, een van de twee kwartiermakers voor het Delta Kenniscentrum zegt dat "de komende twee à drie weken cruciaal" worden als het gaat om het nieuwe instituut. Harry van der Maas wil op korte termijn een gesprek met betrokken universiteiten.

