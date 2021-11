Designer Violence zoekt naar imperfectie en rauwheid: 'Alles kan een instrument zijn'

Volgens Tessa is de winst van de Zeeuwse Belofte niet zonder gevolgen gebleven: "Dat was echt wel een enorme eer. Ik denk dat we dankzij de Zeeuwse Belofte op Vestrock Downtown hebben mogen spelen. Je wordt toch wel meer gezien. Het stond op de lijst van dingen die we echt graag wilden doen."

Elektronisch geweld

Electronic Industrial Music is de muziek waarnaar het tweetal zelf graag luisterde: veel elektronisch geweld, en onalledaagse klanken. Tessa: "We nemen bijvoorbeeld zelf geluiden op die we als drumgeluid gebruiken. Het hoeft niet een instrument te zijn om als instrument gebruikt te worden, alles kan een instrument zijn."

Aan de basis liggen dingen die je in het dagelijks leven meemaakt. Dat zijn niet altijd leuke dingen, maar ook dingen die pijn doen of waartegen je moet vechten." Tessa de Koster van Designer Violence

Designer Violence heeft een passie voor samples uit de jaren tachtig en negentig. Ook op de EP Televised State Lies maakten ze daar gretig gebruik van. Tessa: "Ze hebben een bepaalde imperfectie en rauwheid. Dat is zo echt en authentiek, dus leuk als je daar zelf mee kan werken."

Stof genoeg

De teksten van de nummers gaan vaak over sociale en politieke ontwikkelingen. In deze tijden is er dus stof genoeg voor nieuw werk. "Ja, we zijn nu bezig met een nieuw album. Aan de basis van onze muziek liggen dingen die je in het dagelijks leven meemaakt. Dat zijn niet altijd leuke dingen, maar ook dingen die pijn doen of waartegen je moet vechten."

Designer Violence zoekt naar imperfectie en rauwheid