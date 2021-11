Klaudio Dervishi wil zich tegen de koploper zo goed mogelijk laten zien onder de lat bij GOES

Klaudio Dervishi tijdens zijn debuut in de Derde Divisie tegen ODIN'59 (foto: Orange Pictures)

Van de nederlaag in extremis tegen ODIN'59 (4-3) zijn ze bij GOES een week later nog amper bekomen. Dervishi spreekt daarom niet van een geslaagd debuut, maar is blij dat zijn vuurdoop erop zit. "In aanloop naar de wedstrijd had ik wel wat spanning, maar toen we eenmaal voetbalden was dat vrij snel verdwenen."

De goalie met Italiaanse roots speelde voor het eerst in de Derde Divisie en hield zijn ploeg enkele keren op de been met goede reflexen. "Ik ben een echte lijnkeeper, die als het moet snel uit zijn doel is", aldus Dervishi, die in de jeugd bij Oostkapelle, RCS en GOES keepte. "Meevoetballend moet ik nog wel stappen maken."

Niet voor het eerst ging het voor GOES mis in de slotfase van een wedstrijd. Sterker nog: áls wedstrijden slechts 85 minuten zouden duren hadden de Bevelanders dit seizoen vijf punten meer gehad in de competitie. Daarmee zou GOES nu virtueel boven de degradatiestreep staan in de Derde Divisie.

Eigenlijk zou Dervishi dit seizoen fungeren als tweede doelman, maar na de ernstige knieblessure van Lentink werd hij voor de leeuwen gegooid. "Sindsdien merk ik dat ik meer naar de wedstrijd toeleef. Ik ben meer bezig met tegenstanders, kijk nog meer naar gevaarlijke spelers tegen wie we spelen."

Zaterdag kan hij in zijn tweede wedstrijd vol aan de bak, als FC Lisse op bezoek komt op het Schenge. Zijn huiswerk heeft Dervishi in elk geval al gedaan. "Die nummer 20 moet ik in de gaten houden, hij heeft een gevaarlijk afstandsschot." Dat blijkt te kloppen: Jeffrey Klijbroek, middenvelder van FC Lisse, bezorgde zijn ploeg afgelopen weekend de winst op VVSB met een schitterende treffer.

Ik wil me dit seizoen in de kijker spelen in de Derde Divisie." Klaudio Dervishi, doelman vv GOES

GOES staat zaterdag voor een loodzware opgave in de Derde Divisie. De Bevelanders zijn hekkensluiter, terwijl de bezoekers uit de Bollenstreek de ranglijst juist aanvoeren. Bovendien moet GOES het stellen zonder de aan zijn enkel geblesseerde clubtopscorer Sylvio Hage.

"We hebben niks te verliezen morgen", zegt Dervishi realistisch. Hij heeft zichzelf een duidelijk doel gesteld voor de rest van het seizoen. "Zoveel mogelijk minuten maken bij GOES en me in de kijker spelen in de Derde Divisie."