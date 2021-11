Avondlockdown vanaf zondag: (bijna) alles dicht vanaf 17.00 uur

Tijdens de persconferentie werden nieuwe aanscherpingen aangekondigd (foto: ANP)

Dat lieten demissionair minister-president Mark Rutte en demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge vanavond weten in de coronapersconferentie. De persconferentie zou eigenlijk pas volgende week worden gehouden, maar werd een week naar voren gehaald vanwege de toenemende stijging van het aantal coronabesmettingen.

De zogenoemde avondlockdown, waarbij sectoren tussen 17.00 en 05.00 uur gesloten moeten zijn, geldt ook voor bioscopen, pretparken, sportscholen en de amateursport. Levensmiddelenwinkels mogen wel tot 20:00 open blijven. Het kabinet heeft ook beloofd om de coronasteun waar nodig uit te breiden of opnieuw in het leven te roepen om ondernemers tegemoet te komen.

Mondkapjes op basisschool

Leerlingen vanaf groep zes van de basisschool moeten in de gang een mondkapje gaan dragen. Hetzelfde geldt voor middelbare scholieren. Voorheen gold de mondkapjesplicht in het onderwijs alleen voor mbo-scholen, hogescholen en universiteiten.

Tijdens de persconferentie werd ook stilgestaan bij de feestdagen: "Vier Sinterklaas met een beperkt gezelschap", was de boodschap van Rutte. Het algemene bezoekadvies luidt: ontvang niet meer dan vier mensen per dag en beperk je het liefst tot één huishouden. Een nieuw advies is om een zelftest af te nemen voordat je op bezoek gaat.

De huidige maatregelen op een rijtje:

Vanaf zondag, voor (minstens) drie weken, de belangrijkste maatregelen: Alles is tussen 17.00 en 5.00 uur gesloten, behalve essentiële winkels (20.00 uur) en essentiële dienstverlening

Dat geldt ook voor amateursport (zowel wedstrijden als trainingen)

Professionele sport- en kunst en cultuur beoefening mag wel na 17.00 uur, maar zonder publiek

Afhalen in de horeca blijft mogelijk

Anderhalve meter afstand en mondkapje zijn verplicht, ook op plaatsen waar het coronatoegangsbewijs getoond moet worden (zoals horeca, bioscopen en theaters) en doorstroomlocaties

Vanaf groep zes van de basisschool is een mondkapje dragen in de gang verplicht

Vanaf groep zes van de basisschool worden leerlingen en medewerkers gevraagd twee keer per week een zelftest af te nemen Dringende adviezen: Blijf en werk zoveel mogelijk thuis

Ontvang niet meer dan vier mensen per dag als bezoek

Bezoek zelf niet meer dan één huishouden en doe vooraf een zelftest

Wees extra voorzichtig bij contacten tussen ouderen vanaf 70 jaar en kinderen onder de 12 jaar Deze regels golden al: Houd anderhalve meter afstand

Wanneer er op openbare binnenlocaties geen coronatoegangsbewijs verplicht is, geldt een mondkapjesplicht

Als een huisgenoot besmet is, moeten de andere huisgenoten in quarantaine

Blijf thuis bij klachten en laat je testen bij de GGD

Ook in Zeeland blijft het aantal coronabesmettingen stijgen. In het afgelopen etmaal werden er in onze provincie 535 positieve tests geregistreerd door de GGD. Veertien Zeeuwen werden met corona in het ziekenhuis opgenomen. Eerder vandaag werd bekend dat alle ziekenhuizen in Nederland planbare operaties uitstellen. Dat komt door de oplopende druk op de zorg voor coronapatiënten en een oplopend ziekteverzuim.

Gemengde reacties in Zeeland

De Zeeuwse ondernemers reageren gemengd op de vervroegde sluitingstijden. "Het zit me heel hoog", zei Frank de Reu, voorzitter van de Zeeuwse afdeling van de Koninklijke Horeca Nederland vanochtend in Zeeland Wordt Wakker. Hij is bang dat Zeeuwen een vlucht naar België nemen om daar te genieten van de horeca, die tot 23.00 uur open mag blijven. "Voor de Zeeuwse restaurants wordt het een lastige."

Vanaf zondag geldt een avondlockdown (foto: ANP)

"Wij hadden hardere maatregelen verwacht", zegt Sjoerd Barends van Intersport in Goes en lid van de Goese ondernemersorganisatie OOG. "Een uurtje eerder dicht doet weinig extra pijn." Barbier Mark Koornneef uit Zierikzee vindt het een rare regel. "Alsof corona een horloge heeft", zegt hij. "Maar we mogen ten minste open blijven. Ik overweeg om één of twee uur eerder open te gaan 's ochtends. Dan moeten de klantjes maar iets eerder uit hun bed."

Ook België verscherpt

Ook in België werd vandaag een persconferentie gehouden, waarin strengere coronamaatregelen werden afgekondigd. Zo sluiten de discotheken voor minstens drie weken hun deuren, moeten horecagelegenheden om 23.00 uur sluiten en wordt de toegestane groepsgrootte aan een tafel beperkt tot zes personen.