Helikopters, 2.000 militaire voertuigen en honderden Amerikaanse militairen bij grote operatie in Vlissingen

In totaal worden er 2.000 voertuigen over de weg naar Duitsland vervoerd. "Het gaat om ondersteunend materiaal en het zijn allemaal Amerikaanse voertuigen. Denk aan trucks, jeeps en containers met materiaal om de hele zaak te ondersteunen", vertelt majoor Paul Ehrismann.

Duizenden militaire voertuigen staan op het Vlissingse haventerrein opgesteld (foto: Omroep Zeeland)

Volgens de majoor zullen Zeeuwen van dat deel van het transport niet veel merken. "Natuurlijk kun je wel wat zien, maar niet veel. Er zullen voertuigen over de weg door Zeeland rijden, maar een heel groot deel wordt in containers geladen en dus zal je vooral vrachtwagens met grote containers de Zeeuwse wegen over zien gaan."

Honderd militaire helikopters boven Zeeland

"Het andere deel van het transport, de helikopters, zullen Zeeuwen wel kunnen zien", vertelt de majoor. Vanuit de Verenigde Staten zijn de afgelopen tijd per schip tientallen militaire helikopters in de haven van Vlissingen aangekomen. Het gaat om Chinook- en Black Hawk transporthelikopters.

Het gaat om Chinook- en Black Hawk transporthelikopters (foto: Omroep Zeeland)

"Vanuit onze provincie vliegen de helikopters naar de vliegbasis in Woensdrecht en dan door naar Duitsland", zegt majoor Ehrismann. "Daarnaast hebben we een helikopterbrigade die negen maanden in Europa is geweest en voor de kerst teruggaat naar Amerika. Die helikopters zal je ook boven Zeeland zien vliegen."

Hoe groot is deze operatie? Ongeveer 60 Nederlandse militairen, waaronder Zeeuwen, ondersteunen de Amerikaanse troepenverplaatsing in Vlissingen en op vliegbasis Gilze Rijen en Woensdrecht

Er zijn ca. 400 Amerikaanse militairen bij betrokken

Ongeveer 40 heli's vertrekken uit Vlissingen naar Woensdrecht en verder

Ongeveer 60 heli's komen vanuit Gilze-Rijen naar Vlissingen

Het gaat om Chinook transporthelikopters en Black Hawks en apache gevechtsheli's

Daarnaast worden 900 containers en voertuigen verplaatst vanuit Vlissingen

Tegelijkertijd komen 1100 stuks uitrusting naar Vlissingen om verscheept te worden naar Amerika

Volgens de majoor bestaat er een grote kans dat Zeeuwen iets merken van de wisseling van de helikopterbrigades. "We kunnen geen exacte tijden aangeven, maar we vliegen tot aan de kerst op doordeweekse dagen boven Zeeland", vertelt hij. "'s Nachts vliegen we niet, we willen geen overlast veroorzaken. Doen we dat wel, dan kan iedereen die dat ervaart natuurlijk contact opnemen met het Ministerie van Defensie."

commandant Willibrord Voets (foto: Omroep Zeeland)

Om alles zo veilig mogelijk te laten verlopen, worden er tijdens de operatie zestig Nederlandse militairen van de Nationale Reserve ingezet. "Daar zitten militairen bij vanuit het hele land, ook Zeeuwen", vertelt commandant Willibrord Voets. "Die militairen zorgen ervoor dat de Amerikanen zo veilig mogelijk hun werk kunnen doen."

Volgend jaar opnieuw een operatie

Daar zijn de Amerikaanse militairen maar wat blij mee. "Die mannen zijn hartstikke tevreden. Ze vinden de haven van Vlissingen ruim, krijgen hier daarnaast ook nog fijn onderdak in een van de loodsen hier op het terrein", vertelt Voets. "Volgend voorjaar zijn ze hier weer, opnieuw voor een voertuigentransport. Dan zullen we weer gebruikmaken van het terrein van Verbrugge hier in de haven."

