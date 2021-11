Politie roept op: meld oproep tot rellen

Vorig jaar rukte de politie uit voor rellen in o.a. Vlissingen, maar het bleef relatief rustig in Zeeland (foto: HV Zeeland)

Op verschillende plekken in het land zijn noodverordeningen afgekondigd uit vrees voor rellen. In de Limburgse gemeentes Maastricht, Sittard-Geleen, Stein en Beek werd de maatregel ingesteld na signalen over mogelijke ongeregeldheden. In Amsterdam is het Mercatorplein en de omgeving daarvan aangewezen als risicogebied, wat betekent dat iedereen in het gebied preventief gefouilleerd kan worden.

Ook de Zeeuwse politie bereidt zich voor op eventuele incidenten, van noodverordeningen is in Zeeland nog geen sprake. "We willen graag rellen voorkomen. Dat lukt ons als we informatie krijgen", schrijft de politie op Twitter. Wie liever niet met de politie wil praten, kan zich melden bij Meld Misdaad Anoniem. De politie krijgt de informatie dan vervolgens doorgespeeld, zonder dat bekend wordt waar de informatie vandaan komt.

Zeeland is relatief rustig

Vorige winter werden er ook in Zeeland verschillende oproepen tot rellen verspreid, met name via sociale media. In onder andere Goes, Hulst, Vlissingen en Middelburg rukte de politie uit om een oogje in het zeil te houden, maar het bleef relatief rustig in de provincie. Wel werden toen meerdere personen aangehouden voor het delen van de oproepen.