Belangenorganisatie roept op amateurvoetbal tijdelijk te staken

Als het aan de BAV ligt de komende weken geen actie op de Zeeuwse voetbalvelden (foto: Harry Brouns)

Door de avondlockdown moeten sportaccommodaties na 17.00 uur gesloten blijven. Dat houdt in dat amateursporters in ieder geval tot 19 december niet meer kunnen trainen. 'En wie niet kan trainen, kan ook niet voetballen', zo stelt BAV-voorzitter Ben van Olffen, die ook een beroep doet op de solidariteit van de sportwereld. 'We moeten de zorg helpen door reisbewegingen te verminderen. Hoe vervelend dit ook is voor de voetballers en de verenigingen, we moeten dit samen doen.'

Velden onbespeelbaar

Dit weekend is er in ieder geval nog geen sprake van een competitiestop, al gaan veel wedstrijden niet door vanwege corona én vanwege de hevige regenval van vrijdag. Zo zijn de wedstrijden van GOES en Terneuzense Boys afgelast omdat de velden onbespeelbaar zijn.