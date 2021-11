Zeeuws-Vlaamse Liza is Best Drag Artist of Brabant

Liza Salvia uit Zuidzande is beste Drag Artist van Brabant (foto: Omroep Zeeland)

Liza Salvia (Sawinah Roctus is haar echte naam en ze is 23 jaar) van House of Salvia is de eerste AFAB (assigned female at birth) Queen die een titel wint tijdens een Nederlandse Drag Verkiezing. "Met de stagepresentatie heb ik het publiek laten lachen en huilen", aldus Liza.

Vrouwen ook drag queen

Ze zet zich in voor diversiteit binnen de dragwereld. "Toen ik begon met drag was het in Nederland absoluut niet gebruikelijk dat vrouwen ook drag queen konden zijn. Termen die veel worden gebruikt voor mijn soort drag zijn ook wel AFAB Queens, Bio Queens of Faux Queens. Voor mij zijn drag queens meer dan alleen mannen die verkleed gaan als vrouw", aldus Liza.

"Drag Queens in mijn beeld zijn de sterkste wezens op aarde, omdat zij ook echt een verschil kunnen maken binnen een maatschappij. Voor mij is het een vorm van zelf expressie. Een verlenging van wie ik als persoon ben." Eerder dit jaar werd ze tweede bij de Miss Beauty of Zeeland verkiezing.

Lees ook: