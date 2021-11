Honderden jaren oude grafstenen van 'rijke stinkerds' weer even zichtbaar in Middelburg

"Dat is best wel bijzonder, want sinds de jaren '50 zat er een houten vloer overheen. Dus ik denk dat heel veel mensen niet eens meer wisten dat deze stenen daar onder zaten", vertelt historicus Peter Sijnke.

Tijdens de bouw van de kerk tussen 1646 en 1667 hebben zo'n honderd mensen in graf in de Oostkerk kunnen kopen. "Sommige stenen zijn heel mooi bewerkt. Het is natuurlijk interessant of we uiteindelijk ook iets meer te weten kunnen komen over de mensen die hier begraven liggen."

Een van de gevonden grafstenen die onder de vloer in de Oostkerk vandaan kwam (foto: Omroep Zeeland)

Volgens Sijnke waren het vooral vermogende mensen die zo'n graf konden kopen. "Rijke stinkerds", zegt de historicus. "Daar komt de uitdrukking ook vandaan. Want soms waren die graven niet helemaal goed afgesloten en dan begon dat na verloop van tijd toch te ruiken. Daar hadden de armen geen last van, want die werden niet in de kerk begraven."

Sijnke gaat onderzoek doen naar de verhalen achter de grafstenen (foto: Omroep Zeeland)

Tientallen bezoekers waren vandaag in de Oostkerk om de stenen te bewonderen. Onder het genot van een bakje koffie liepen de mensen rustig over de grafstenen heen. "Wij wonen in een heel oud huis, ongeveer van rond 1600. Dat is uit dezelfde tijd als waar deze grafstenen vandaan komen", vertelt bezoeker Henk Wijkstra.

"Mijn vrouw, dochter en ik gaan helemaal fantaseren over hoe die mensen dan geleefd hebben en dat dat mensen zijn die misschien ook wel in ons huis kwamen. Je verzint allerlei verhalen, dat maakt het zo bijzonder. Daarnaast is het natuurlijk ook gewoon enorm interessant, we maken een stukje geschiedenis mee."

De stenen waren vooralsnog alleen vandaag te zien. Voor de kerst wordt er een nieuwe vloer neergelegd in de Oostkerk, bovenop de grafstenen. Het is nog onduidelijk of er bijvoorbeeld via glazen platen een mogelijkheid komt om een aantal stenen ook in de nieuwe vloer zichtbaar te maken.