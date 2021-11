Auto met wiet op z'n kop in sloot langs A58

Auto met wiet er in op z'n kop in de sloot bij Rilland bij A58 (foto: HVZeeland)

De auto, een Audi S3, reed rond 14.05 uur over de snelweg richting Bergen op Zoom, meldt HV Zeeland. Tussen het viaduct over de Duivenhoek en de Stationsbuurt raakte het voertuig in de rechterberm om vervolgens via het talud in de sloot te belanden. Hier vloog de auto over de kop om uiteindelijk in de sloot tot stilstand te komen.

Wiet in de sloot

Twee ambulanceteams ontfermden zich over de inzittenden. De twee gewonden zijn beiden met ambulances naar het ziekenhuis gebracht. Over de aard en de ernst van hun letsel is niets bekend. Toen de auto weer op zijn wielen was gezet, doorzochten agenten het voertuig. Hierin bleek een hoeveelheid wiet te liggen. Een deel van de drugs was uit de auto gevallen en in de sloot beland.

Een bergingsbedrijf heeft de auto afgevoerd en die is daarna door de politie in beslag genomen. Het voertuig zal nog nader worden onderzocht.