Theaters en bioscopen schuiven in de planning: 'Misschien met een ontbijtje bij de film'

Vanaf zondag gaat de zogenoemde avondlockdown in, waarbij sectoren tussen 17.00 en 05.00 uur gesloten moeten zijn. Het geldt voor bioscopen, theaters, horeca, sportscholen en de amateursport. Levensmiddelenwinkels mogen wel tot 20:00 open blijven.

Het decor voor de laatste avondvoorstelling in de Schouwburg van Middelburg wordt opgebouwd (foto: Omroep Zeeland)

Het was geen verrassing voor directeur Frans Lievens van Zeelandtheaters dat zijn bedrijf door de nieuwe maatregelen getroffen zou worden. "We zitten er natuurlijk nog steeds middenin, maar aan de andere kant waren we ook weer net goed begonnen. Dat is nu dan ook natuurlijk het trieste", vertelt hij.

'We waren net lekker bezig'

"We waren net lekker bezig, voor vandaag ook uitverkocht. Iedereen had er weer zin in en durfde het weer aan. We deden ontzettend goed ons best om alles zo goed en veilig mogelijk te laten verlopen en zagen dat wij weer open mochten als beloning daarop. Los daarvan zetten wij onze schouders er gewoon weer onder, met de hele theaterclub, want dit is het mooiste vak dat er is."

Frans Lievens geeft niet op en gaat opzoek naar nieuwe manieren om zijn theatervoorstellingen door te kunnen laten gaan (foto: Omroep Zeeland)

De aangescherpte maatregelen gaan dus zondagochtend vroeg pas in, waardoor het vanmiddag nog voor drukte zorgde. De geplande shows in theaters kunnen vandaag nog doorgaan en veel Zeeuwen gaan voor een (voorlopig) laatste keer een hapje eten.

'Planning vervroegen'

In de CineCity werd vanmiddag een Sinterklaasvoorstelling gehouden. De zaal zat vol met kindjes, die vol verwachting zaten te wachten op de Sint. "Wat zijn wij blij dat we vandaag dit feest nog door hebben kunnen laten gaan", zegt Jéan Rottier van CineCity.

Langzaam stroomde de zaal vol met kindjes in de Cinecity (foto: Omroep Zeeland)

"Maar in de planning voor de bioscoop gaan wij natuurlijk wel wat schuiven. Misschien dat je vanaf volgende week gewoon om 9.00 uur hier met een bakje koffie en je ontbijt de film kunt kijken. Dan lossen we het maar zo op."

Rottier wil positief naar de situatie blijven kijken. "We zitten allemaal in hetzelfde schuitje en kunnen het ons niet veroorloven bij de pakken neer te gaan zitten. We doen allemaal ons best en bezoekers zijn altijd welkom. Maar, wel natuurlijk voor nu tot 17.00 uur."

De maatregelen nog een keer op een rijtje: