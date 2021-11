Korfballers Fortis verslaan ONDO in spectaculaire derby

In de eerste helft was ONDO de betere ploeg, maar raakte het via onder meer Mathijs Gideonse meerdere keren de korfrand. Het lukte daardoor niet afstand te nemen van Fortis, dat bij rust blij mocht zijn dat het slechts 11-10 was voor de thuisploeg.

Na de pauze kwam Fortis beter voor de dag en boog de ploeg van Sjaak Baas en Leonard Debbaut de achterstand in een mum van tijd om tot een 14-11 voorsprong. Daarna bleef het tot het eind spannend, want via treffers van onder andere Marit van Huizen kwam ONDO keer op keer terug.

De wedstrijd stevende op een gelijkspel af, maar bij een 20-20 stand in de laatste minuut kreeg Fortis alsnog de ultieme kans om de wedstrijd te winnen via een strafworp. Die werd uiteindelijk benut door Noor Wisse, waardoor de winst in de Walcherse derby naar Fortis ging: 20-21.

In de Overgangsklasse kwam ook nog een andere Zeeuwse ploeg in actie. Swift uit Middelburg ging op bezoek bij De Meervogels en verloor met 23-19.